鄭敬淏一提到秀英「電話就來了」 他還對金大明「吃醋」說：「你為什麽用可愛的語調說話？對著我女友」

鄭敬淏一提到秀英「電話就來了」 他還對金大明「吃醋」說：「你為什麽用可愛的語調說話？對著我女友」

綜藝   2021年10月30日   星期六14:25   Yuan   4

由《機智醫生生活》的五人幫99s（曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都）出演的綜藝《機智山村生活》在月初首播，這是他們在山村體驗自給自足生活的節目，每週播出都治癒又好笑啊～


（圖源：tvN《機智山村生活》官方海報）

29日播出中，鄭敬淏、金大明吃著用自己的卡買來的炸雞，而鄭敬淏看著染紅的天空就馬上拍下照，還說：「哇～崔秀英應該會很喜歡。」這時...秀英馬上來了電話，這個 Timing 令人雞皮疙瘩啊！

（圖源：tvN《機智山村生活》截圖）

鄭敬淏一接電話就說：「恩～親愛的！我正看著夕陽，說著『崔秀英應該會很喜歡』，妳馬上就來電話了，大明哥還以為是故意的呢！」之後他轉了畫面讓秀英看到天空，秀英也問：「你們兩個在幹嘛呢？」

（圖源：tvN《機智山村生活》截圖）

他們就說在吃炸雞配啤酒，金大明還解釋：「在前面客運站買的，叫XX炸雞。」秀英：「阿～真的嗎？浪漫達人呢！」結果...鄭敬淏馬上吃醋對金大明說：「但你為什麼用這麼可愛的語調說話啊？對著...我女友。」金大明：「不能用可愛的語調說話嗎？」鄭敬淏：「為什麼要對著我女友裝可愛？」不過聽秀英跟金大明的對話，真的很自然地在聊天，私下肯定都有一起見過面吧～

（圖源：tvN《機智山村生活》截圖）

（圖源：tvN《機智山村生活》截圖）

而鄭敬淏、秀英是中央大學的戲劇電影系的前後輩，兩人在2012年交往，2014年公開戀愛消息，至今已是第9年。這段播出不少網友表示：「好甜！好甜！」、「這麼做到這個時機大電話，好神奇」、「為什麼別人的戀愛我這麼開心」、「兩人真的太般配了」、「全程微笑收看」等等。

（封面圖源：IG@sooyoungchoi、tvN《機智山村生活》截圖）

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