郑敬淏一提到秀英「电话就来了」 他还对金大明「吃醋」说：「你为什麽用可爱的语调说话？对著我女友」

由《机智医生生活》的五人帮99s（曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都）出演的综艺《机智山村生活》在月初首播，这是他们在山村体验自给自足生活的节目，每周播出都治愈又好笑啊～



（图源：tvN《机智山村生活》官方海报）

29日播出中，郑敬淏、金大明吃著用自己的卡买来的炸鸡，而郑敬淏看著染红的天空就马上拍下照，还说：「哇～崔秀英应该会很喜欢。」这时...秀英马上来了电话，这个 Timing 令人鸡皮疙瘩啊！



（图源：tvN《机智山村生活》截图）

郑敬淏一接电话就说：「恩～亲爱的！我正看著夕阳，说著『崔秀英应该会很喜欢』，你马上就来电话了，大明哥还以为是故意的呢！」之后他转了画面让秀英看到天空，秀英也问：「你们两个在干嘛呢？」



（图源：tvN《机智山村生活》截图）

他们就说在吃炸鸡配啤酒，金大明还解释：「在前面客运站买的，叫XX炸鸡。」秀英：「阿～真的吗？浪漫达人呢！」结果...郑敬淏马上吃醋对金大明说：「但你为什么用这么可爱的语调说话啊？对著...我女友。」金大明：「不能用可爱的语调说话吗？」郑敬淏：「为什么要对著我女友装可爱？」不过听秀英跟金大明的对话，真的很自然地在聊天，私下肯定都有一起见过面吧～



（图源：tvN《机智山村生活》截图）



（图源：tvN《机智山村生活》截图）

而郑敬淏、秀英是中央大学的戏剧电影系的前后辈，两人在2012年交往，2014年公开恋爱消息，至今已是第9年。这段播出不少网友表示：「好甜！好甜！」、「这么做到这个时机大电话，好神奇」、「为什么别人的恋爱我这么开心」、「两人真的太般配了」、「全程微笑收看」等等。

（封面图源：IG@sooyoungchoi、tvN《机智山村生活》截图）

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