【劇雷文】《妳的倒影》久違歸來的徐遇在仿彿換了一個人，海傊對熙珠的怨恨和醋意再度升級！（EP.5-6）

《#妳的倒影》本周收視率2.4%和2.7%，是開播以來最低紀錄，雖然題材有重量感、心理刻畫豐富、演技也都過關，但因為大多數時間都是嚴肅陰暗的基調，也令部份觀眾感到沉重和疲累。 #高賢廷 #申鉉彬 #金宰永



（圖源：KSD）

EP.5：沒有人說謊

當年熙珠離開后，徐遇在因為車禍陷入昏迷，加上護照也被熙珠拿走，所以在愛爾蘭滯留了好幾年，車禍之前的記憶也出了問題。 遇在曾經和海傊相約結婚後一起去德國留學，卻又一聲不響地離開她，4年後才突然打電話回來道歉。



(圖源：IG@jtbcdrama）

海傊終於等到遇在回來自己身邊，一邊盡全力幫他找回記憶，同時也深深害怕再次被他拋棄，所以故意隱瞞他和熙珠的過往、告訴他「熙珠讓你感到不自在」，希望和遇在一起重新建設本應已經存在的關係。



(圖源：IG@jtbcdrama）

熙珠似乎一直在等遇在來韓國找她和兒子，其間設想了很多他沒出現的原因，唯獨沒想到車禍。 如今的遇在待人溫和親切，卻讓熙珠感到陌生。



(圖源：Netflix@《妳的倒影》截圖）

熙珠的畫展上，海傊突然帶著遇在出現，與熙珠夫婦四人會面。 遇在主動向安賢性問好說「好久不見」，令安賢性大吃一驚！



(圖源：Netflix@《妳的倒影》截圖）

此外，幫遇在看診的醫生是熙珠的大姑子，幫他做複建的則是熙珠的弟弟，這一切究竟是巧合還是有意安排？ 海傊頗具挑釁意味地送給熙珠一件小孩衣服以感謝熙珠送遇在回家，還留了張字條說遇在很喜歡湖水，令熙珠憤怒又不安，因為湖水表面上是熙珠和安賢性的小孩，其實是她和遇在的兒子，可是熙珠又不知道海傊究竟知道多少內情！



(圖源：Netflix@《妳的倒影》截圖）

EP.6：愛情不會就那樣結束

遇在其實並不認識安賢性，只是怕因為失憶而失禮，所以見人時都假裝認識。 不過遇在確實對熙珠的畫有不一樣的感覺：那幅畫是熙珠在愛爾蘭時畫的窗外風景，遇在覺得看到這張畫會聽到風鈴聲，但是熙珠堅持說這風景只是來自她的想像，並不真實存在。



(圖源：Netflix@《妳的倒影》截圖）

海傊去釣魚場找熙珠，被熙珠的話語激怒，試圖拉住她時不慎踏入水裡。 熙珠心軟去拉海傊，反而被海傊狠狠推進水中。 熙珠對朋友吐露真心：對曾經的出軌十分後悔，完全不想離婚。 （難怪她對於海傊不時出現還反複試探她底線的行為表現得那麼反感~）



(圖源：Netflix@《妳的倒影》截圖）

海傊發現從未給自己做過一頓飯的遇在居然曾經為熙珠下廚，而且現在也十分熟練，醋意頓生。 海傊質問熙珠為何搶走遇在，因為熙珠和遇在是她最愛的兩個人：「你什麼都有了，就缺他一個嗎？ 但我一無所有，他是我的唯一。 」海傊表示這一次不會坐以待斃，熙珠覺得她不可理喻，臨走時把半杯啤酒潑在她臉上。（看來海傊也不會輕易放過她啊~）



(圖源：Netflix@《妳的倒影》截圖）

理莎給遇在看了她珍藏的歐石楠花，遇在一眼就認出了，令理莎越來越懷疑遇在與媽媽有染。 而湖水和遇在卻互有好感，讓熙珠非常緊張。



(圖源：Netflix@《妳的倒影》截圖）

雖然熙珠不知道，但安賢性一直都有注意遇在，就連他在愛爾蘭住院的費用都是安賢性安排的。 結尾揭曉：當年撞倒遇在的人果然就是安賢性！究竟是故意還是意外？



(圖源：Netflix@《妳的倒影》截圖）

【下集預告】

理莎愈加確信媽媽和遇在出軌，海傊截停熙珠的車子、向她頭上潑紅色液體，熙珠質問她：「你到底在怕什麼，需要做到這種地步？ 」海傊：「為了得到自己想要的，卑鄙一點不行嗎？ 」最後遇在摟著熙珠的雙臂問她：「我只是想確認一下，我們之間是不是發生過什麼事？ 」遇在的記憶完全是一個不知何時會爆的定時炸彈啊！



（封面圖源：Netflix@《妳的倒影》截圖）

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