【剧雷文】《你的倒影》久违归来的徐遇在仿佛换了一个人，海傊对熙珠的怨恨和醋意再度升级！（EP.5-6）

《#你的倒影》本周收视率2.4%和2.7%，是开播以来最低纪录，虽然题材有重量感、心理刻画丰富、演技也都过关，但因为大多数时间都是严肃阴暗的基调，也令部份观众感到沉重和疲累。 #高贤廷 #申铉彬 #金宰永



（图源：KSD）

EP.5：没有人说谎

当年熙珠离开后，徐遇在因为车祸陷入昏迷，加上护照也被熙珠拿走，所以在爱尔兰滞留了好几年，车祸之前的记忆也出了问题。 遇在曾经和海傊相约结婚后一起去德国留学，却又一声不响地离开她，4年后才突然打电话回来道歉。



(图源：IG@jtbcdrama）

海傊终於等到遇在回来自己身边，一边尽全力帮他找回记忆，同时也深深害怕再次被他抛弃，所以故意隐瞒他和熙珠的过往、告诉他「熙珠让你感到不自在」，希望和遇在一起重新建设本应已经存在的关系。



(图源：IG@jtbcdrama）

熙珠似乎一直在等遇在来韩国找她和儿子，其间设想了很多他没出现的原因，唯独没想到车祸。 如今的遇在待人温和亲切，却让熙珠感到陌生。



(图源：Netflix@《你的倒影》截图）

熙珠的画展上，海傊突然带著遇在出现，与熙珠夫妇四人会面。 遇在主动向安贤性问好说「好久不见」，令安贤性大吃一惊！



(图源：Netflix@《你的倒影》截图）

此外，帮遇在看诊的医生是熙珠的大姑子，帮他做复建的则是熙珠的弟弟，这一切究竟是巧合还是有意安排？ 海傊颇具挑衅意味地送给熙珠一件小孩衣服以感谢熙珠送遇在回家，还留了张字条说遇在很喜欢湖水，令熙珠愤怒又不安，因为湖水表面上是熙珠和安贤性的小孩，其实是她和遇在的儿子，可是熙珠又不知道海傊究竟知道多少内情！



(图源：Netflix@《你的倒影》截图）

EP.6：爱情不会就那样结束

遇在其实并不认识安贤性，只是怕因为失忆而失礼，所以见人时都假装认识。 不过遇在确实对熙珠的画有不一样的感觉：那幅画是熙珠在爱尔兰时画的窗外风景，遇在觉得看到这张画会听到风铃声，但是熙珠坚持说这风景只是来自她的想像，并不真实存在。



(图源：Netflix@《你的倒影》截图）

海傊去钓鱼场找熙珠，被熙珠的话语激怒，试图拉住她时不慎踏入水里。 熙珠心软去拉海傊，反而被海傊狠狠推进水中。 熙珠对朋友吐露真心：对曾经的出轨十分后悔，完全不想离婚。 （难怪她对於海傊不时出现还反复试探她底线的行为表现得那么反感~）



(图源：Netflix@《你的倒影》截图）

海傊发现从未给自己做过一顿饭的遇在居然曾经为熙珠下厨，而且现在也十分熟练，醋意顿生。 海傊质问熙珠为何抢走遇在，因为熙珠和遇在是她最爱的两个人：「你什么都有了，就缺他一个吗？ 但我一无所有，他是我的唯一。 」海傊表示这一次不会坐以待毙，熙珠觉得她不可理喻，临走时把半杯啤酒泼在她脸上。（看来海傊也不会轻易放过她啊~）



(图源：Netflix@《你的倒影》截图）

理莎给遇在看了她珍藏的欧石楠花，遇在一眼就认出了，令理莎越来越怀疑遇在与妈妈有染。 而湖水和遇在却互有好感，让熙珠非常紧张。



(图源：Netflix@《你的倒影》截图）

虽然熙珠不知道，但安贤性一直都有注意遇在，就连他在爱尔兰住院的费用都是安贤性安排的。 结尾揭晓：当年撞倒遇在的人果然就是安贤性！究竟是故意还是意外？



(图源：Netflix@《你的倒影》截图）

【下集预告】

理莎愈加确信妈妈和遇在出轨，海傊截停熙珠的车子、向她头上泼红色液体，熙珠质问她：「你到底在怕什么，需要做到这种地步？ 」海傊：「为了得到自己想要的，卑鄙一点不行吗？ 」最后遇在搂著熙珠的双臂问她：「我只是想确认一下，我们之间是不是发生过什么事？ 」遇在的记忆完全是一个不知何时会爆的定时炸弹啊！



（封面图源：Netflix@《你的倒影》截图）

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