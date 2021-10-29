金宣虎更多廣告恢復上架，代言費總價50億、無一家公司索賠違約金：「原諒也是重要的價值」

昨天開始，金宣虎代言的3個廣告陸續恢復到可見狀態，廣告界的「切斷」行為似乎正在結束。

第一個恢復金宣虎廣告的是口罩品牌미마（miima），昨日把Youtube頻道中的金宣虎廣告影片和拍攝花絮轉為公開可見，並對媒體透露了原因：「爆料人已經接受了金宣虎的道歉，雖然金宣虎有做錯的地方，但原諒也是重要的價值。 一般出現爭議時都會起訴代言人，但這樣做有行使偏向性影響力之嫌，所以沒有這樣做。 對事件保持客觀和能夠包容的姿態也十分重要。 」



繼miima之後，Canon Korea和健康保健食品Food Bucket也在昨天陸續恢復公開了Facebook和網路商城、SNS中的金宣虎廣告影片和照片，令人對金宣虎代言的另外幾個品牌達美樂披薩、11street、理膚寶水、新韓MyCard的動作產生關注。



違約金問題也受到關注，通常賠償時要支付代言費2到3倍的金額。 娛樂記者出身的Youtuber金鎮浩在昨天的直播表示金宣虎收到的廣告費有50億韓元，但目前沒有一家公司向他索賠，因為簽代言合約時不會把私生活問題都寫進去，一般只有發生明確犯罪時才會索賠。 對於之前品牌方下架廣告一事，金鎮浩認為是「基於信任問題的提前舉措」。

（封面圖源：Facebook@canonkoreacamera，IG@foodbucket_official）

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