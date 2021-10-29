金宣虎更多广告恢复上架，代言费总价50亿、无一家公司索赔违约金：「原谅也是重要的价值」

昨天开始，金宣虎代言的3个广告陆续恢复到可见状态，广告界的「切断」行为似乎正在结束。

第一个恢复金宣虎广告的是口罩品牌미마（miima），昨日把Youtube频道中的金宣虎广告影片和拍摄花絮转为公开可见，并对媒体透露了原因：「爆料人已经接受了金宣虎的道歉，虽然金宣虎有做错的地方，但原谅也是重要的价值。 一般出现争议时都会起诉代言人，但这样做有行使偏向性影响力之嫌，所以没有这样做。 对事件保持客观和能够包容的姿态也十分重要。 」



继miima之后，Canon Korea和健康保健食品Food Bucket也在昨天陆续恢复公开了Facebook和网路商城、SNS中的金宣虎广告影片和照片，令人对金宣虎代言的另外几个品牌达美乐披萨、11street、理肤宝水、新韩MyCard的动作产生关注。



违约金问题也受到关注，通常赔偿时要支付代言费2到3倍的金额。 娱乐记者出身的Youtuber金镇浩在昨天的直播表示金宣虎收到的广告费有50亿韩元，但目前没有一家公司向他索赔，因为签代言合约时不会把私生活问题都写进去，一般只有发生明确犯罪时才会索赔。 对於之前品牌方下架广告一事，金镇浩认为是「基於信任问题的提前举措」。

（封面图源：Facebook@canonkoreacamera，IG@foodbucket_official）

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