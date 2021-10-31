【K社韓文小百科】最近突然登上熱搜的韓式海帶湯，其實做起來超簡單

「海帶湯」最近突然在韓網紅了起來。

其實在韓式料理中，海帶湯是必不可少的一道菜，韓劇或綜藝裡也經常會出現，產婦坐月子、過生日都會來上一碗。為何韓國人坐月子、過生日要喝海帶湯呢？這是因為韓國人非常注重食療。據悉，古時候的韓國人看到鯨魚受傷時會找藻類食物療傷，自己也就學著用海帶來調理身體。 憑著多年的經驗，他們認為藻類食物有益產後調理，有助於孕婦排除淤血的功效。當代營養師則稱海帶含有豐富的岩藻多糖、蛋白質、維生素A、礦物質，易於吸收，對身體有莫大的益處。另外，海帶含有的可溶性膳食纖維比一般纖維更容易消化吸收，且協助排便順暢，對產後有很大的幫助。生日當天一早就喝海帶湯則是希望壽星不忘記母親生自己的時候受得苦難。



韓式海帶湯煮起來也相當容易，一起來學習一下白種元老師的牛肉海帶湯吧！準備的材料有：

1.牛肉100g

2.干海帶 10g

3.芝麻油 2勺（14g）

4.湯用醬油 3勺（30g）

5.水 7杯（1.3L）

6.蒜末 10g

7.魚露 1.5勺（15g）

做法：

1.用芝麻油炒香牛肉，直至牛肉斷生，

2.倒入泡發好的海帶（切成小段），與牛肉一同炒，並倒入湯用醬油

3.加入水煮開

4.湯沸騰之前加入蒜末（也可以沸騰之後加，這樣蒜香味更濃郁）

5.最後倒入魚露，等待湯再次沸騰即可關火



（圖源：YouTube@백종원의 요리비책 Paik's Cuisine）

（封面圖源：YouTube@백종원의 요리비책 Paik's Cuisine）

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