【K社韩文小百科】最近突然登上热搜的韩式海带汤，其实做起来超简单

「海带汤」最近突然在韩网红了起来。

其实在韩式料理中，海带汤是必不可少的一道菜，韩剧或综艺里也经常会出现，产妇坐月子、过生日都会来上一碗。为何韩国人坐月子、过生日要喝海带汤呢？这是因为韩国人非常注重食疗。据悉，古时候的韩国人看到鲸鱼受伤时会找藻类食物疗伤，自己也就学著用海带来调理身体。 凭著多年的经验，他们认为藻类食物有益产后调理，有助於孕妇排除淤血的功效。当代营养师则称海带含有丰富的岩藻多糖、蛋白质、维生素A、矿物质，易於吸收，对身体有莫大的益处。另外，海带含有的可溶性膳食纤维比一般纤维更容易消化吸收，且协助排便顺畅，对产后有很大的帮助。生日当天一早就喝海带汤则是希望寿星不忘记母亲生自己的时候受得苦难。



韩式海带汤煮起来也相当容易，一起来学习一下白种元老师的牛肉海带汤吧！准备的材料有：

1.牛肉100g

2.干海带 10g

3.芝麻油 2勺（14g）

4.汤用酱油 3勺（30g）

5.水 7杯（1.3L）

6.蒜末 10g

7.鱼露 1.5勺（15g）

做法：

1.用芝麻油炒香牛肉，直至牛肉断生，

2.倒入泡发好的海带（切成小段），与牛肉一同炒，并倒入汤用酱油

3.加入水煮开

4.汤沸腾之前加入蒜末（也可以沸腾之后加，这样蒜香味更浓郁）

5.最后倒入鱼露，等待汤再次沸腾即可关火



（图源：YouTube@백종원의 요리비책 Paik's Cuisine）

（封面图源：YouTube@백종원의 요리비책 Paik's Cuisine）

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻