Kim Kardashian轉發了MAMAMOO華莎的新照！這風格也只有安黑金能駕馭了～

美國名人Kim Kardashian（金卡戴珊）在個人IG上轉發了MAMAMOO華莎的照片，為什麼？ ！

IG上擁有2.6億粉絲的Kim Kardashian日前通過IG STORY轉po出了華莎的照片，令很多粉絲表示驚喜！照片裡的華莎配色大膽，軍綠色開衫，搭配紅色包包以及紅色毛絨拖鞋，大秀健康小麥膚色。其實華莎也被稱為「韓國版Kim Kardashian」，原因無他，正因為華莎本人與韓國偏愛的白瘦形象大不同，小麥膚色、沙漏型豐滿體型都不是大多數韓國女生所擁有的身材，更貼近歐美審美，這也是華莎能成為韓娛圈獨樹一幟存在的「武器」。



（圖源：IG@kimkardashian）

Kim Kardashian最近事業迎來了新突破，自創的內衣/家居服品牌SKIMS和義大利奢侈品牌Fendi聯手了，一同推出了限量版的內衣系列，而華莎十分完美地消化了相關服飾，穿出了獨特的味道。 看來Kim Kardashian也十分認可華莎的品味呢。



華莎是K-POP界獨一無二的存在，不少人讚她改變了大眾審美。 其實出道伊始，華莎因為外貌被無數人攻擊。很多認為她與女愛豆的審美標準相差很遠，顏值精緻、小巧可愛、清純可愛少女風全都和她不沾邊。不懼流言的華莎用強勁的實力和強烈的個人風格對抗輿論，尤其是台上台下自信的面貌逐漸改變了不少民眾的看法，她的自信能從內而外地感染大眾，哪怕隔著螢幕都感覺到。



（封面圖源：IG@_mariahwasa）

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