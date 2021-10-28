Kim Kardashian转发了MAMAMOO华莎的新照！这风格也只有安黑金能驾驭了～

美国名人Kim Kardashian（金卡戴珊）在个人IG上转发了MAMAMOO华莎的照片，为什么？ ！

IG上拥有2.6亿粉丝的Kim Kardashian日前通过IG STORY转po出了华莎的照片，令很多粉丝表示惊喜！照片里的华莎配色大胆，军绿色开衫，搭配红色包包以及红色毛绒拖鞋，大秀健康小麦肤色。其实华莎也被称为「韩国版Kim Kardashian」，原因无他，正因为华莎本人与韩国偏爱的白瘦形象大不同，小麦肤色、沙漏型丰满体型都不是大多数韩国女生所拥有的身材，更贴近欧美审美，这也是华莎能成为韩娱圈独树一帜存在的「武器」。



（图源：IG@kimkardashian）

Kim Kardashian最近事业迎来了新突破，自创的内衣/家居服品牌SKIMS和义大利奢侈品牌Fendi联手了，一同推出了限量版的内衣系列，而华莎十分完美地消化了相关服饰，穿出了独特的味道。 看来Kim Kardashian也十分认可华莎的品味呢。



华莎是K-POP界独一无二的存在，不少人赞她改变了大众审美。 其实出道伊始，华莎因为外貌被无数人攻击。很多认为她与女爱豆的审美标准相差很远，颜值精致、小巧可爱、清纯可爱少女风全都和她不沾边。不惧流言的华莎用强劲的实力和强烈的个人风格对抗舆论，尤其是台上台下自信的面貌逐渐改变了不少民众的看法，她的自信能从内而外地感染大众，哪怕隔著萤幕都感觉到。



（封面图源：IG@_mariahwasa）

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