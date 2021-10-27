原称「25号会揭露真相」变26号见！自称金宣虎熟人的A某贴影片爆料：他就是个一无所知的傻瓜，可怜又委屈

一名自称金宣虎的友人也认识那前女友，名为韩智慧（한지혜）的网友原称「25号会揭露真相」，之后在26号昨天她还是来了！

金宣虎私生活事件爆发期间，名为韩智慧（한지혜）的网友爆料有新内幕，还发帖预告说「25号见」，只是很快又改口「金宣虎和前任已协商好，取消25号的爆料」。 这才过去了一天，10月26日她突然在IG上公开了一则影片，是一群女生在开派对的内容。



她表示：「这段影片是2019年12月24日那位女生亲自上传在IG上的影片，金宣虎在完全不知情的状况下，和她（前女友）交往了，后来才知道她经常去夜店。」韩智慧还称自己手握多篇前女友未公开在IG上的影片，并直接点名某写稿批评金宣虎「别人都是用血洗刷罪名，还是第一次听说用海带汤洗的」的专栏作家魏根雨，「魏根雨先生，您最近也在夜店里煮海带汤吗？ 」

根据昨日D社的爆料，金宣虎和前女友崔英雅於2019年年末的某场聚会上相识，今年3月开始正式交往。 而按照韩智慧的说法，金宣虎其实是在崔英雅经常出入夜店时期遇上的，因此韩智慧觉得「对一切一无所知的傻瓜金宣虎才是最可怜的」。

（图源：IG@salt_ent）

「当初我想要揭露的真相并不是那位女生的过往或者现在传得沸沸扬扬的阴谋论，而是那篇爆料文内容有很多可以动摇坊间的错误言论，文里有很多错误的地方，我也希望民众能够知道金宣虎其实也非常委屈。 他一直被某人诱骗、威胁，还被某法务法人威胁说要提起民事诉讼的赔偿」，韩智慧猜测威胁金宣虎的就是前女友崔英雅。

曾表示「25号会揭露真相」，其后中途突然转变口风，并把IG账号转为非公开，直至昨日D社报导了关於金宣虎的大反转之后重新公开了IG账号。

（封面图源：IG@salt_ent）

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