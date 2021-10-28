《帶輪子的家3》今晚預告：「坎離奶奶」金英玉來啦！在「媽媽」面前，成東鎰超渺小XD

果真如大家所說，只有奶奶可以治治大哥了XD

《帶輪子的家3》今晚EP.3將邀請全新嘉賓，近期在《海岸村恰恰恰》很受歡迎的「坎離奶奶」金英玉！

（圖源：FB@tvNDrama）

金英玉和成東鎰合作多部戲劇，是演藝圈裡眾人皆知的忘年之交，目前也都在電視劇《智異山》裡演出。金英玉和成東鎰以「母子」相稱，預告中成東鎰見到金英玉就興奮的喊著「媽媽」跑去迎接。

（圖源：黃viu煲劇平台@《帶輪子的家3》截圖）

為了「侍奉媽媽」，成東鎰可是格外用心準備料理，不過卻被金英玉催促：「不要竭盡全力了，快給我吧！」這可是第一次有客人讓成東鎰那麼緊張呢！成東鎰言聽計從也處處關懷金英玉，不過卻不被領情，兩人鬥嘴的模樣可愛又有趣。

（圖源：黃viu煲劇平台@《帶輪子的家3》截圖）

後續金英玉在剝著栗子時展現了童心的一面，開心的就像小孩子，和成東鎰、金熙元與孔明在帶輪子的家可是度過了一段幸福時光。

（圖源：黃viu煲劇平台@《帶輪子的家3》截圖）

觀眾們可別錯過了今晚這集又搞笑又溫馨的《帶輪子的家3》！

▼預告片



（封面圖源：YouTube@tvN 截圖）

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