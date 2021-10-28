《带轮子的家3》今晚预告：「坎离奶奶」金英玉来啦！在「妈妈」面前，成东镒超渺小XD

果真如大家所说，只有奶奶可以治治大哥了XD

《带轮子的家3》今晚EP.3将邀请全新嘉宾，近期在《海岸村恰恰恰》很受欢迎的「坎离奶奶」金英玉！

（图源：FB@tvNDrama）

金英玉和成东镒合作多部戏剧，是演艺圈里众人皆知的忘年之交，目前也都在电视剧《智异山》里演出。金英玉和成东镒以「母子」相称，预告中成东镒见到金英玉就兴奋的喊著「妈妈」跑去迎接。

（图源：黄viu煲剧平台@《带轮子的家3》截图）

为了「侍奉妈妈」，成东镒可是格外用心准备料理，不过却被金英玉催促：「不要竭尽全力了，快给我吧！」这可是第一次有客人让成东镒那么紧张呢！成东镒言听计从也处处关怀金英玉，不过却不被领情，两人斗嘴的模样可爱又有趣。

（图源：黄viu煲剧平台@《带轮子的家3》截图）

后续金英玉在剥著栗子时展现了童心的一面，开心的就像小孩子，和成东镒、金熙元与孔明在带轮子的家可是度过了一段幸福时光。

（图源：黄viu煲剧平台@《带轮子的家3》截图）

观众们可别错过了今晚这集又搞笑又温馨的《带轮子的家3》！

▼预告片



（封面图源：YouTube@tvN 截图）

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