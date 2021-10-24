《全知干預視角》CNBLUE專屬用嘴演奏來練習LIVE畫面超爆笑，雖然很害羞但弟弟們還是照做了～

三人感情真的超好，即便感到羞恥的事情，還是會跟著哥哥照做！XD（臉皮超厚的哈哈哈）

人氣樂團 CNBLUE 回歸後，首次出演熱門觀察綜藝節目《全知干預視角》，也公開了三人再回歸前私下活動與跑行程的模樣，更聊了許多往事。



（圖源：MBC전지적 참견 시점官方截圖）

隊長鄭容和首先提到了以前他們用嘴演奏的小故事，因為忙碌的行程，無法排練時就會用嘴演奏來當作練習，來訓練歌曲演奏上的默契，也為了讓節目呈現上更加有趣，鄭容和就提議久違地來一次嘴合奏吧！



（圖源：YouTube@엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널截圖）

成員姜敏赫&李正信兩位弟弟雖然感到有些害羞，迴避了眼神，但還是默默配合了哥哥，鄭容和選了《Can't Stop》，直接從副歌開始配合。



（圖源：YouTube@엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널截圖）

▼可快轉到13:07直接看這個有趣的片段。



畫面呈現上超爆笑，除了錄製內容之外，鄭容和與李正信也另外展現了雙人嘴演奏的《孤獨的人》，讓錄製節目現場的所有藝人笑開懷，氣氛超high。



（圖源：YouTube@엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널截圖）

CNBLUE 更多有趣的內容，可以回看10月16日播出的這一期節目。

（封面圖源：YouTube@엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널截圖）

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