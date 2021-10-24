《全知干预视角》CNBLUE专属用嘴演奏来练习LIVE画面超爆笑，虽然很害羞但弟弟们还是照做了～

三人感情真的超好，即便感到羞耻的事情，还是会跟著哥哥照做！XD（脸皮超厚的哈哈哈）

人气乐团 CNBLUE 回归后，首次出演热门观察综艺节目《全知干预视角》，也公开了三人再回归前私下活动与跑行程的模样，更聊了许多往事。



（图源：MBC전지적 참견 시점官方截图）

队长郑容和首先提到了以前他们用嘴演奏的小故事，因为忙碌的行程，无法排练时就会用嘴演奏来当作练习，来训练歌曲演奏上的默契，也为了让节目呈现上更加有趣，郑容和就提议久违地来一次嘴合奏吧！



（图源：YouTube@엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널截图）

成员姜敏赫&李正信两位弟弟虽然感到有些害羞，回避了眼神，但还是默默配合了哥哥，郑容和选了《Can't Stop》，直接从副歌开始配合。



（图源：YouTube@엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널截图）

▼可快转到13:07直接看这个有趣的片段。



画面呈现上超爆笑，除了录制内容之外，郑容和与李正信也另外展现了双人嘴演奏的《孤独的人》，让录制节目现场的所有艺人笑开怀，气氛超high。



（图源：YouTube@엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널截图）

CNBLUE 更多有趣的内容，可以回看10月16日播出的这一期节目。

（封面图源：YouTube@엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널截图）

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