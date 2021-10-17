甜美結局倒數中！《海岸村恰恰恰》申敏兒＋金宣虎終演感想：「每天都像作夢一樣感動」

《海岸村恰恰恰》今晚即將播出最終回，雖然看起來前段還需要再虐一下，不過預告中也先讓大家看到了高甜度結局，主要演員們也在最終回播出前向觀眾們表達了他們的終演感想。

tvN《海岸村恰恰恰》描述從首爾來到海岸村公辰的牙醫尹惠珍（申敏兒飾）與在地萬能打工達人洪斗植（金宣虎飾），逐漸在此地展開浪漫又可愛的戀情，全村村民的溫暖故事貫穿其中，給觀眾們帶來無限療癒感。從首播到現在，甜米露CP帶給大家的粉紅悸動，以及全村民帶來的歡樂與淚水，都讓觀眾們捨不得與這部作品道別。



（圖源：Facebook@tvN drama）

雖然昨日的劇情已經揭開了洪班長不為人知的過往，也好好解開了這個纏繞多年的心結，不過劇情卻仍留有伏筆，當然就是惠珍究竟會不會選擇首爾的工作機會？以及公辰的樂透頭獎得主究竟是誰？昨日還狠狠拋下了一枚震撼彈，預告著今日迎接甜蜜大結局之前還必須經歷一些眼淚。



（圖源：Facebook@tvN drama）

而主要演員申敏兒、金宣虎以及李相二也不忘向長久以來支持《海岸村恰恰恰》的觀眾們傳達終演感想，除了感謝觀眾的支持以外，他們也感謝所有劇組工作人員以及演員同事們的大力合作，呈現出如此令人喜愛的作品。



（圖源：Facebook@tvN drama）

申敏兒透過本次的作品，再度證明了她成為浪漫喜劇女王的潛力，從可愛魅力到細膩的情感演技，讓觀眾們對她相當喜愛。申敏兒也表示，很感謝觀眾們如此喜愛《海岸村恰恰恰》，在拍攝期間的五個月內都相當愉快的度過，所以雖然拍攝完成了很高興，但卻擁有更多遺憾與不捨。有觀眾們的喜愛，工作團隊也都帶著正能量完成這次的作品，能夠演出「惠珍」一角讓申敏兒感到相當幸福，也希望這部電視劇能夠讓大家感受到溫暖。



（圖源：Facebook@tvN drama）

遇見了新人生角色的金宣虎，也透過本次的萬能洪班長一角獲得廣大觀眾們的喜愛，金宣虎表示相當感謝大家對《海岸村恰恰恰》的喜愛，每天每天都像作夢一樣非常感動，不管是演員們或工作團隊都透過這次的作品得到了治癒，也希望觀眾們在觀賞《海岸村恰恰恰》的過程中也同樣感到療癒。10月17日晚間即將播出大結局。

（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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