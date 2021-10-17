甜美结局倒数中！《海岸村恰恰恰》申敏儿＋金宣虎终演感想：「每天都像作梦一样感动」

《海岸村恰恰恰》今晚即将播出最终回，虽然看起来前段还需要再虐一下，不过预告中也先让大家看到了高甜度结局，主要演员们也在最终回播出前向观众们表达了他们的终演感想。

tvN《海岸村恰恰恰》描述从首尔来到海岸村公辰的牙医尹惠珍（申敏儿饰）与在地万能打工达人洪斗植（金宣虎饰），逐渐在此地展开浪漫又可爱的恋情，全村村民的温暖故事贯穿其中，给观众们带来无限疗愈感。从首播到现在，甜米露CP带给大家的粉红悸动，以及全村民带来的欢乐与泪水，都让观众们舍不得与这部作品道别。



（图源：Facebook@tvN drama）

虽然昨日的剧情已经揭开了洪班长不为人知的过往，也好好解开了这个缠绕多年的心结，不过剧情却仍留有伏笔，当然就是惠珍究竟会不会选择首尔的工作机会？以及公辰的乐透头奖得主究竟是谁？昨日还狠狠抛下了一枚震撼弹，预告著今日迎接甜蜜大结局之前还必须经历一些眼泪。



（图源：Facebook@tvN drama）

而主要演员申敏儿、金宣虎以及李相二也不忘向长久以来支持《海岸村恰恰恰》的观众们传达终演感想，除了感谢观众的支持以外，他们也感谢所有剧组工作人员以及演员同事们的大力合作，呈现出如此令人喜爱的作品。



（图源：Facebook@tvN drama）

申敏儿透过本次的作品，再度证明了她成为浪漫喜剧女王的潜力，从可爱魅力到细腻的情感演技，让观众们对她相当喜爱。申敏儿也表示，很感谢观众们如此喜爱《海岸村恰恰恰》，在拍摄期间的五个月内都相当愉快的度过，所以虽然拍摄完成了很高兴，但却拥有更多遗憾与不舍。有观众们的喜爱，工作团队也都带著正能量完成这次的作品，能够演出「惠珍」一角让申敏儿感到相当幸福，也希望这部电视剧能够让大家感受到温暖。



（图源：Facebook@tvN drama）

遇见了新人生角色的金宣虎，也透过本次的万能洪班长一角获得广大观众们的喜爱，金宣虎表示相当感谢大家对《海岸村恰恰恰》的喜爱，每天每天都像作梦一样非常感动，不管是演员们或工作团队都透过这次的作品得到了治愈，也希望观众们在观赏《海岸村恰恰恰》的过程中也同样感到疗愈。10月17日晚间即将播出大结局。

（封面图源：Facebook@tvN drama）

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