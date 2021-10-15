韓韶禧＋安普賢《以吾之名》今日公開！變身臥底女警的復仇戲碼即將上演

繼《魷魚遊戲》持續風靡全球後，今日Netflix即將再度公開原創新電視劇《以吾之名》，由《夫妻的世界》《無法抗拒的她》的韓韶禧主演，她增重肌肉10公斤，經過3個月以上的武術訓練，將呈現高強度的動作戲碼。

《以吾之名》描述為了尋找殺父仇人進入了組織的智雨（韓韶禧飾）改頭換面後成為了臥底女警，揭開殘酷的事實真相而為父親復仇。在日前公開的預告片中，可以看見韓韶禧身手俐落的武打鏡頭，並且她的一句台詞「我一定會成為怪物」也令人期待她的變身。不管是使用武器或是肢體碰撞，韓韶禧的整體表現讓導演相當滿意，也將成為本劇的一大看點。

韓韶禧即將邁向大勢演員之路，一直以來她有著獨特的清純魅力與都會女氣質，深受廣大觀眾們的喜愛，每當出演作品也造成話題，引發觀眾討論「韓韶禧時尚」「韓韶禧妝感」等等。《以吾之名》中她更以幾近素顏以及不加修飾的外型與觀眾們見面，不過韓韶禧並不擔心素顏有什麼缺點，面對鏡頭相當坦然的表演自己。

《以吾之名》將完全以韓韶禧為重心展開故事劇情，她所飾演的智雨，從面對父親的死亡，極度悲傷之中到下定決心拋棄自己的名字，潛入警方成為臥底，以復仇為目的而活，這個角色對於韓韶禧也有不小的壓力，她也表示從未演出過這樣的作品，也令觀眾們期待她的表現。《以吾之名》將於今日全球同步公開。

(封面圖源: IG@netflixkr)

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