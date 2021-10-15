韩韶禧＋安普贤《以吾之名》今日公开！变身卧底女警的复仇戏码即将上演

继《鱿鱼游戏》持续风靡全球后，今日Netflix即将再度公开原创新电视剧《以吾之名》，由《夫妻的世界》《无法抗拒的她》的韩韶禧主演，她增重肌肉10公斤，经过3个月以上的武术训练，将呈现高强度的动作戏码。

《以吾之名》描述为了寻找杀父仇人进入了组织的智雨（韩韶禧饰）改头换面后成为了卧底女警，揭开残酷的事实真相而为父亲复仇。在日前公开的预告片中，可以看见韩韶禧身手俐落的武打镜头，并且她的一句台词「我一定会成为怪物」也令人期待她的变身。不管是使用武器或是肢体碰撞，韩韶禧的整体表现让导演相当满意，也将成为本剧的一大看点。

韩韶禧即将迈向大势演员之路，一直以来她有著独特的清纯魅力与都会女气质，深受广大观众们的喜爱，每当出演作品也造成话题，引发观众讨论「韩韶禧时尚」「韩韶禧妆感」等等。《以吾之名》中她更以几近素颜以及不加修饰的外型与观众们见面，不过韩韶禧并不担心素颜有什么缺点，面对镜头相当坦然的表演自己。

《以吾之名》将完全以韩韶禧为重心展开故事剧情，她所饰演的智雨，从面对父亲的死亡，极度悲伤之中到下定决心抛弃自己的名字，潜入警方成为卧底，以复仇为目的而活，这个角色对於韩韶禧也有不小的压力，她也表示从未演出过这样的作品，也令观众们期待她的表现。《以吾之名》将於今日全球同步公开。

(封面图源: IG@netflixkr)

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