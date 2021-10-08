《魷魚遊戲》朴海秀電視劇上線前10分鐘喜獲麟兒：兒子外號叫「魷魚Boy」

自9月17日在平台上公開的韓國電視劇《魷魚遊戲》，獲得全球火爆回應，而主要演員們也在日前接受了美國NBC電視台專訪。



（圖源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截圖）

《魷魚遊戲》中四位主要演員李政宰、朴海秀、鄭浩妍以及魏河俊接受了美國NBC節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》（吉米‧法倫今夜秀）的訪問，而節目中主持人Jimmy直接向朴海秀提問說：「聽說在《魷魚遊戲》公開上線的當日，同時你也當上了爸爸是嗎？」對此朴海秀也回應，心中真的非常感謝。





（圖源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截圖）

朴海秀說：「《魷魚遊戲》在韓國公開上線的時間應該是下午4點，而我的兒子正好在那一天的下午3點50分出生了，對我來說是一種福氣與祝福。」而對此朴海秀還特別提到，身邊的朋友都稱他的兒子為「魷魚Boy」「Baby Squid」，相當有趣。



（圖源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截圖）



（圖源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截圖）

而主持人也問到，《魷魚遊戲》在全球人氣這麼火爆，掀起話題討論，那你們何時有真正感受到人氣呢？朴海秀則回答說「Right Now！就是此刻。」他表示因為透過許多媒體的報導而感受到大家的討論程度，還特別強調說他非常想見到這位主持人Jimmy，讓主持人笑得合不攏嘴。



（圖源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截圖）



（圖源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截圖）

（封面圖源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截圖）

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究