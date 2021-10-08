《鱿鱼游戏》朴海秀电视剧上线前10分钟喜获麟儿：儿子外号叫「鱿鱼Boy」

自9月17日在平台上公开的韩国电视剧《鱿鱼游戏》，获得全球火爆回应，而主要演员们也在日前接受了美国NBC电视台专访。



（图源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截图）

《鱿鱼游戏》中四位主要演员李政宰、朴海秀、郑浩妍以及魏河俊接受了美国NBC节目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》（吉米・法伦今夜秀）的访问，而节目中主持人Jimmy直接向朴海秀提问说：「听说在《鱿鱼游戏》公开上线的当日，同时你也当上了爸爸是吗？」对此朴海秀也回应，心中真的非常感谢。





（图源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截图）

朴海秀说：「《鱿鱼游戏》在韩国公开上线的时间应该是下午4点，而我的儿子正好在那一天的下午3点50分出生了，对我来说是一种福气与祝福。」而对此朴海秀还特别提到，身边的朋友都称他的儿子为「鱿鱼Boy」「Baby Squid」，相当有趣。



（图源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截图）



（图源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截图）

而主持人也问到，《鱿鱼游戏》在全球人气这么火爆，掀起话题讨论，那你们何时有真正感受到人气呢？朴海秀则回答说「Right Now！就是此刻。」他表示因为透过许多媒体的报导而感受到大家的讨论程度，还特别强调说他非常想见到这位主持人Jimmy，让主持人笑得合不拢嘴。



（图源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截图）



（图源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截图）

（封面图源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 截图）

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