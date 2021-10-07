《鱿鱼游戏》1号老人演员吴永秀做客刘在锡综艺《玩什么好呢？》！曾在多部影视作品中饰演僧侣，堪称「僧侣专业户」

好期待看到他和刘在锡的聊天啊！ #鱿鱼游戏 #玩什么好呢 #吴永秀

据韩媒报导，在《鱿鱼游戏》中饰演001号玩家吴一男的演员吴永秀今天正在和刘在锡一起录制MBC综艺节目《玩什么好呢?》，随后节目组人士表示：「确实邀请了吴永秀来Newsdesk特辑担任嘉宾。」据悉这期节目将在10月内播出。



（图源：Youtube@Netflix Asia截图）

最近Netflix剧集《鱿鱼游戏》风靡全球，剧中每个角色都受到很多讨论，其中001号玩家吴一男和主角成奇勋有很多互动，不仅其真实身份和与成奇勋的关系引起不少猜测，而且玩弹珠游戏之前和成奇勋结成「刚布」，游戏中又故意输掉，令他一度成为催泪人物。



（图源：IG@netflixph）

吴一男的饰演者吴永秀出生於1944年，1963年作为剧团演员出道，此前已经参与过200多部话剧、电影和电视剧，包括2003年金基德导演的《春夏秋冬又一春》里的老和尚、2009年电视剧《一枝梅归来》的涅空师傅、《善德女王》里的月川大师、《武神》里的守其法师。（虽然造型看起来相差无几，但这确实是三部不同的剧！！）



（图源：MBC@《一枝梅归来》、《善德女王》、《武神》截图）

2015年还和雪炫一起拍摄广告，依然是僧侣角色：



随著《鱿鱼游戏》热播，吴永秀也被很多网友亲切地称为「刚布爷爷」，韩国一个名为「刚布炸鸡」的品牌也因此希望邀请他担任代言，不过吴永秀表示只想专注做好演员，因而谢绝了品牌方的好意，也令人更加感觉到这次做客《玩什么好呢？ 》的难得！



（图源：Netflix）

（封面图源：Netflix，IG@hangout_with_yoo）

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