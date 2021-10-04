這件洞洞衣不是隨便人都可以穿的！除了《海岸村恰恰恰》洪班長金宣虎之外就屬BTS防彈少年團的V啦！

[提及劇情]上週播出的《海岸村恰恰恰》中，洪班長化身史上最聽話男友，一一完成了惠珍的願望，在其中一個逛百貨公司的環節，洪班長就算再不情願，也被惠珍打造成理想中的西裝LOOK，但是不是有一套衣服超誇張的呢？



照片:Netflix《海岸村恰恰恰》播出截圖



相信大家都注意到這套超級性感的洞洞衣了，連申敏兒看了都尖叫起來，當然在劇中的洪班長實在不太適合穿上這樣的造型啦！但其實這是出自品牌VALENTINO的作品，高領的洞洞衣沒有分男女都可穿著，大部分作為內搭，所以大家看到俏皮的金宣虎還在鏡頭前直接拉下外套露出背部。



照片:YT The FACT《방탄소년단(BTS) 무대 뒤 풀영상.."아미 보고 싶어요"》影片截圖



其實很多粉絲感覺非常眼熟，因為在前一日10月2日晚間所進行的2021年TMA頒獎典禮，防彈少年團走上紅毯時，也選穿了VALENTINO的服飾，而其中成員V金泰亨就穿著這款洞洞衣。雖然露出來的部分不多，但還是能看出是同款高領洞洞衣，側面看還有花邊輪廓的感覺。

還好最後惠珍沒選擇這套（看到的時候一直尖叫是很喜歡嗎？）劇中穿插這套服裝真的是神來一筆。金宣虎當日也有出席這個頒獎典禮，不知道他看見V的時候有沒有會心一笑？

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