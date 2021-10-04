这件洞洞衣不是随便人都可以穿的！除了《海岸村恰恰恰》洪班长金宣虎之外就属BTS防弹少年团的V啦！

[提及剧情]上周播出的《海岸村恰恰恰》中，洪班长化身史上最听话男友，一一完成了惠珍的愿望，在其中一个逛百货公司的环节，洪班长就算再不情愿，也被惠珍打造成理想中的西装LOOK，但是不是有一套衣服超夸张的呢？



照片:Netflix《海岸村恰恰恰》播出截图



相信大家都注意到这套超级性感的洞洞衣了，连申敏儿看了都尖叫起来，当然在剧中的洪班长实在不太适合穿上这样的造型啦！但其实这是出自品牌VALENTINO的作品，高领的洞洞衣没有分男女都可穿著，大部分作为内搭，所以大家看到俏皮的金宣虎还在镜头前直接拉下外套露出背部。



照片:YT The FACT《방탄소년단(BTS) 무대 뒤 풀영상.."아미 보고 싶어요"》影片截图



其实很多粉丝感觉非常眼熟，因为在前一日10月2日晚间所进行的2021年TMA颁奖典礼，防弹少年团走上红毯时，也选穿了VALENTINO的服饰，而其中成员V金泰亨就穿著这款洞洞衣。虽然露出来的部分不多，但还是能看出是同款高领洞洞衣，侧面看还有花边轮廓的感觉。

还好最后惠珍没选择这套（看到的时候一直尖叫是很喜欢吗？）剧中穿插这套服装真的是神来一笔。金宣虎当日也有出席这个颁奖典礼，不知道他看见V的时候有没有会心一笑？

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