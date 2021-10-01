[有雷]《魷魚遊戲》主角們的「淘汰方式」也有前後呼應！所以一切都是因果報應嗎

[有雷]近來引發全球旋風效應的韓劇集《魷魚遊戲》，各種細節都引起了熱烈的討論，近日更有網友們提出這些主角們的「淘汰法」，其實也呼應了他們的個性與作為，大家覺得呢？

以下為防雷線



《魷魚遊戲》中描述一場賞金高達456億韓元的生存遊戲，神秘主辦單位向社會底層欠下巨大債務的人們發出邀請，進行六個從小大家都相當熟悉的遊戲，只是在遊戲中輸掉的人就必須付出生命，血腥與殘忍之間也說明了人性。主要演員們紛紛到最後幾關卡也慘遭淘汰，他們的死法可能也呼應了他們先前的所作所為。

＃212號韓美女＋101號流氓德秀

這兩位是一起被淘汰的所以一起說明。流氓德秀在「玻璃橋」的關卡時過橋次序在韓美女前面，但他卻站在原地並回頭告知大家「我不再往前了」，後面一位參賽者想催他結果反被他推落死亡，這動作讓德秀遭到報應也在這關淘汰。



而被大家孤立的韓美女，在「高空拔河」關卡學到老人吳一男所指導的妙招－「上身往後躺可使出全力」，加上她看前一人在德秀旁邊直接被推落，於是她一定要使出全力，先是來到德秀身旁，自己雙手十指交扣並環抱住德秀，奮力地向後一躺才能使出全力，用這一招一起帶走了德秀。



＃199號阿里

在「組隊贏彈珠」遊戲中，純真又善良的阿里被218號的曹尚佑給騙了，搶走了所有彈珠。但阿里在進入遊戲前，曾到工廠去找老闆討回積欠的工資，老闆不願意他便與對方起了衝突，甚至硬是搶走了那包錢。阿里搶了老闆的錢，而自己最後是在遊戲中被搶走所有彈珠。



＃067號姜曉

固然最終的退場讓人有點傷心，不過也別忘了姜曉在投入遊戲前，曾經偷走成奇勛在賽馬中贏得的455萬賞金（1萬原本要請小姐喝咖啡），並且去找了收錢卻沒找到她父母的人，她用熱水燙了對方的臉，並且用刀抵著對方脖子威脅。而最終她的臉上與身上都被玻璃劃傷且刺入，最終也被218號用刀刺向了脖子致命。



＃218號曹尚佑

外表光鮮，雙門洞的驕傲，畢業於首爾大學經營管理系的尚佑，在收到名片前早已打算在家中燒炭自殺，他穿著整齊西裝，全身泡在浴缸中浸濕，緩緩地吸入煤氣。而在最終的「魷魚遊戲」前，參賽者換上了整齊襯衫西裝，遊戲進行到一半竟下起雨來，全身濕透並泥濘不堪，其實與尚佑先前打算自殺時的樣子非常相近，而遊戲最後他同樣選擇自行結束生命。



照片：Netflix《魷魚遊戲》播出截圖

封面照片:IG@hoooooyeony , kimjooryoung

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞