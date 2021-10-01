[有雷]《鱿鱼游戏》主角们的「淘汰方式」也有前后呼应！所以一切都是因果报应吗

[有雷]近来引发全球旋风效应的韩剧集《鱿鱼游戏》，各种细节都引起了热烈的讨论，近日更有网友们提出这些主角们的「淘汰法」，其实也呼应了他们的个性与作为，大家觉得呢？

以下为防雷线



《鱿鱼游戏》中描述一场赏金高达456亿韩元的生存游戏，神秘主办单位向社会底层欠下巨大债务的人们发出邀请，进行六个从小大家都相当熟悉的游戏，只是在游戏中输掉的人就必须付出生命，血腥与残忍之间也说明了人性。主要演员们纷纷到最后几关卡也惨遭淘汰，他们的死法可能也呼应了他们先前的所作所为。

＃212号韩美女＋101号流氓德秀

这两位是一起被淘汰的所以一起说明。流氓德秀在「玻璃桥」的关卡时过桥次序在韩美女前面，但他却站在原地并回头告知大家「我不再往前了」，后面一位参赛者想催他结果反被他推落死亡，这动作让德秀遭到报应也在这关淘汰。



而被大家孤立的韩美女，在「高空拔河」关卡学到老人吴一男所指导的妙招－「上身往后躺可使出全力」，加上她看前一人在德秀旁边直接被推落，於是她一定要使出全力，先是来到德秀身旁，自己双手十指交扣并环抱住德秀，奋力地向后一躺才能使出全力，用这一招一起带走了德秀。



＃199号阿里

在「组队赢弹珠」游戏中，纯真又善良的阿里被218号的曹尚佑给骗了，抢走了所有弹珠。但阿里在进入游戏前，曾到工厂去找老板讨回积欠的工资，老板不愿意他便与对方起了冲突，甚至硬是抢走了那包钱。阿里抢了老板的钱，而自己最后是在游戏中被抢走所有弹珠。



＃067号姜晓

固然最终的退场让人有点伤心，不过也别忘了姜晓在投入游戏前，曾经偷走成奇勋在赛马中赢得的455万赏金（1万原本要请小姐喝咖啡），并且去找了收钱却没找到她父母的人，她用热水烫了对方的脸，并且用刀抵著对方脖子威胁。而最终她的脸上与身上都被玻璃划伤且刺入，最终也被218号用刀刺向了脖子致命。



＃218号曹尚佑

外表光鲜，双门洞的骄傲，毕业於首尔大学经营管理系的尚佑，在收到名片前早已打算在家中烧炭自杀，他穿著整齐西装，全身泡在浴缸中浸湿，缓缓地吸入煤气。而在最终的「鱿鱼游戏」前，参赛者换上了整齐衬衫西装，游戏进行到一半竟下起雨来，全身湿透并泥泞不堪，其实与尚佑先前打算自杀时的样子非常相近，而游戏最后他同样选择自行结束生命。



照片：Netflix《鱿鱼游戏》播出截图

封面照片:IG@hoooooyeony , kimjooryoung

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