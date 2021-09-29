李俊昊、李世榮古裝愛情劇《衣袖紅鑲邊》預告公開！畫面好唯美，兩人的聲音都好有魅力～

MBC新劇《衣袖紅鑲邊》由李俊昊、李世榮主演，講述想要守護自己選擇的生活的宮女和將國家先於愛情的帝王之間悲切的宮廷羅曼史，感覺會很虐心啊！

▼李俊昊飾演朝鮮正祖「李祘」，為了成為聖君不斷努力，但父親離去的傷痛在他的心裡留下了陰影。遇到乾練的宮女「成德任」後，生疏地展現自己也從未料到過的情聖的樣子。日後成為了正祖，在一國之君必須的冰冷的理性與一個男人心中熾熱的愛情中間矛盾的人物。



▼李世榮飾演之後成為宜嬪成氏的宮女「成德任」，在激烈又緊迫的政治中心皇宮中追求自己的幸福的人物，選擇以生活為重心的幹練的宮女。在平靜的日常中遇到了想要守護一生的人，給她的人生帶來了變化。



公開的首版預告中，李世榮：「針線房、洗衣間、至密，在宮中生活的700名宮女，全部都是王的女人。」李俊昊：「那作為象徵的衣袖鑲邊，染著無比冷冽的紅色。」兩人的聲音都好有魅力（希望下版預告中，就可以看王的臉 XD）！



另外，《衣袖紅鑲邊》將在11月5日首播，大家可以期待一下～

（圖：MBC《衣袖紅鑲邊》、YouTube@MBCdrama）

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