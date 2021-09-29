李俊昊、李世荣古装爱情剧《衣袖红镶边》预告公开！画面好唯美，两人的声音都好有魅力～

MBC新剧《衣袖红镶边》由李俊昊、李世荣主演，讲述想要守护自己选择的生活的宫女和将国家先於爱情的帝王之间悲切的宫廷罗曼史，感觉会很虐心啊！

▼李俊昊饰演朝鲜正祖「李祘」，为了成为圣君不断努力，但父亲离去的伤痛在他的心里留下了阴影。遇到干练的宫女「成德任」后，生疏地展现自己也从未料到过的情圣的样子。日后成为了正祖，在一国之君必须的冰冷的理性与一个男人心中炽热的爱情中间矛盾的人物。



▼李世荣饰演之后成为宜嫔成氏的宫女「成德任」，在激烈又紧迫的政治中心皇宫中追求自己的幸福的人物，选择以生活为重心的干练的宫女。在平静的日常中遇到了想要守护一生的人，给她的人生带来了变化。



公开的首版预告中，李世荣：「针线房、洗衣间、至密，在宫中生活的700名宫女，全部都是王的女人。」李俊昊：「那作为象徵的衣袖镶边，染著无比冷冽的红色。」两人的声音都好有魅力（希望下版预告中，就可以看王的脸 XD）！



另外，《衣袖红镶边》将在11月5日首播，大家可以期待一下～

（图：MBC《衣袖红镶边》、YouTube@MBCdrama）

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