歷經「徐睿知操控風波」，金正賢與新東家簽約，IG發文：「向因我受傷的所有人道歉，感謝新公司也感謝前公司」

今年4月，韓國演藝圈爆發了「徐睿知操控風波」（韓媒稱「徐睿知燃氣燈效應風波」），後續金正賢亦爆發與經紀公司O&娛樂有合約糾紛。時隔4、5個月，金正賢與新東家Story J Company簽約，他也在個人IG上發表感想。

金正賢與Story J Company簽訂合約，與金泰熙、俞承豪、徐仁國等演員成為同門。Story J Company 24日表示：「與演員金正賢簽訂了專屬合約，作為專業演員經紀公司，我們一直關注金正賢的演員才能。在得知金正賢正處於個人活動後，長時間真心交流，累積了對彼此的信任。」

「我司對金正賢演技上的熱情非常感動，向金正賢承諾，在演員方面將提供專業且系統化的管理，並成為今後演技活動上的堅實夥伴、組成溫暖的家園。」並且說明金正賢正致力於恢復健康、感謝一直以來為金正賢祈禱且擔心的所有粉絲。

（圖：Story J Company）

金正賢昨（25）日傍晚於IG發布長文：「大家好我是金正賢，如果有人對此發文感到不舒服，深感抱歉。我鼓起了勇氣，想向一直以來費心為我祈禱的人們傳達心意。」

「過去幾個月裡，我好像在不知深處為何的地方流浪，忙於反問自己、一顆心無所適從且感到空虛。光是撐過這樣的自己就已經很累了，但換個角度，我也得以有了仔細探察自我內心的時間。」

「我是個有非常多不足的人。我反省自己沒能選擇承擔責任，承認自己忙於責怪他人，也沒能維持健康，這篇文章也是我自己寫的檢討書。」

「我是個演員。無論用什麼報答大家、用什麼接近大眾，無論再怎麼苦惱，我能做的也只有演戲。就這樣，遇到了所屬公司Story J Company認可了現在的我，並承諾好照料及管理，溫暖的印象讓頗有感觸。能成為能夠一起走下去的夥伴，非常感謝。」

「也向在前所屬公司一起合作過的人表示感謝，如果沒有他們，就不會有現在的我，希望彼此的未來都只有光明。同時，感謝及早指出我醜陋的一面、透過新聞發來各種訊息的眾多記者。」

「最後向一直等待我、給予我力量的粉絲們鞠躬致謝。因為有了大家，我才能打起精神，我會把大家賦予的心意當作今後生活的養分，不再跌倒。即使跌倒，也會重新站起來走下去。」

「我會小心翼翼一步一步走下去，會集中精力於演戲，以更好的面貌報答大家。再次向因我而受傷的所有人道歉，我將為了成為更好的人而全力以赴。」

配圖是金正賢官咖「PRIMAVERA」為慶祝他出道5週年，於韓國首爾林認領的長椅，椅子上寫道：「記住並支持演員金正賢的所有瞬間。This too shall pass.（一切終將過去）」



回溯2018年，金正賢主演《時間》，於發布會上對搭檔演員徐玄擺臭臉甚至不理不睬，態度之差引發排山倒海的指責，最後以精神狀況不佳為由退出《時間》劇組。近兩年，金正賢可以說以《愛的迫降》與《哲仁王后》翻身，後續卻接連爆出與徐智慧的緋聞，以及當年《時間》態度不佳與時任女友徐睿知有關，其中更牽扯了與經紀公司O&娛樂合約糾紛。

（圖：TVDaily）

O&娛樂不滿金正賢在合約到期前就開始接觸新公司，還主張金正賢在退出《時間》後造成的空白期應以延長合約來彌補。金正賢在合約到期後隔日（5月12日），即發布聲明表明合約期滿，並表達對O&娛樂的不信任。不過，14日就傳出雙方已解開誤會並願為對方應援。

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事到如今，‎徐睿知在本月初已有消息接演新電視劇《夏娃的醜聞》，金正賢也簽訂了新經紀約，兩人的演藝事業看似都將回歸正軌。然而，網友買不買帳又是另一回事，大部分網友仍然不信任徐睿知與金正賢，認為他們既然如此不敬業就不該繼續在演藝圈發展。待到兩人各自推出新作品後，想必又是另個考驗。

（封圖：Story J Company、金正賢IG@jhkim0405）

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