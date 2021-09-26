历经「徐睿知操控风波」，金正贤与新东家签约，IG发文：「向因我受伤的所有人道歉，感谢新公司也感谢前公司」

今年4月，韩国演艺圈爆发了「徐睿知操控风波」（韩媒称「徐睿知燃气灯效应风波」），后续金正贤亦爆发与经纪公司O&娱乐有合约纠纷。时隔4、5个月，金正贤与新东家Story J Company签约，他也在个人IG上发表感想。

金正贤与Story J Company签订合约，与金泰熙、俞承豪、徐仁国等演员成为同门。Story J Company 24日表示：「与演员金正贤签订了专属合约，作为专业演员经纪公司，我们一直关注金正贤的演员才能。在得知金正贤正处於个人活动后，长时间真心交流，累积了对彼此的信任。」

「我司对金正贤演技上的热情非常感动，向金正贤承诺，在演员方面将提供专业且系统化的管理，并成为今后演技活动上的坚实伙伴、组成温暖的家园。」并且说明金正贤正致力於恢复健康、感谢一直以来为金正贤祈祷且担心的所有粉丝。

（图：Story J Company）

金正贤昨（25）日傍晚於IG发布长文：「大家好我是金正贤，如果有人对此发文感到不舒服，深感抱歉。我鼓起了勇气，想向一直以来费心为我祈祷的人们传达心意。」

「过去几个月里，我好像在不知深处为何的地方流浪，忙於反问自己、一颗心无所适从且感到空虚。光是撑过这样的自己就已经很累了，但换个角度，我也得以有了仔细探察自我内心的时间。」

「我是个有非常多不足的人。我反省自己没能选择承担责任，承认自己忙於责怪他人，也没能维持健康，这篇文章也是我自己写的检讨书。」

「我是个演员。无论用什么报答大家、用什么接近大众，无论再怎么苦恼，我能做的也只有演戏。就这样，遇到了所属公司Story J Company认可了现在的我，并承诺好照料及管理，温暖的印象让颇有感触。能成为能够一起走下去的伙伴，非常感谢。」

「也向在前所属公司一起合作过的人表示感谢，如果没有他们，就不会有现在的我，希望彼此的未来都只有光明。同时，感谢及早指出我丑陋的一面、透过新闻发来各种讯息的众多记者。」

「最后向一直等待我、给予我力量的粉丝们鞠躬致谢。因为有了大家，我才能打起精神，我会把大家赋予的心意当作今后生活的养分，不再跌倒。即使跌倒，也会重新站起来走下去。」

「我会小心翼翼一步一步走下去，会集中精力於演戏，以更好的面貌报答大家。再次向因我而受伤的所有人道歉，我将为了成为更好的人而全力以赴。」

配图是金正贤官咖「PRIMAVERA」为庆祝他出道5周年，於韩国首尔林认领的长椅，椅子上写道：「记住并支持演员金正贤的所有瞬间。This too shall pass.（一切终将过去）」



回溯2018年，金正贤主演《时间》，於发布会上对搭档演员徐玄摆臭脸甚至不理不睬，态度之差引发排山倒海的指责，最后以精神状况不佳为由退出《时间》剧组。近两年，金正贤可以说以《爱的迫降》与《哲仁王后》翻身，后续却接连爆出与徐智慧的绯闻，以及当年《时间》态度不佳与时任女友徐睿知有关，其中更牵扯了与经纪公司O&娱乐合约纠纷。

（图：TVDaily）

O&娱乐不满金正贤在合约到期前就开始接触新公司，还主张金正贤在退出《时间》后造成的空白期应以延长合约来弥补。金正贤在合约到期后隔日（5月12日），即发布声明表明合约期满，并表达对O&娱乐的不信任。不过，14日就传出双方已解开误会并愿为对方应援。

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事到如今，‎徐睿知在本月初已有消息接演新电视剧《夏娃的丑闻》，金正贤也签订了新经纪约，两人的演艺事业看似都将回归正轨。然而，网友买不买帐又是另一回事，大部分网友仍然不信任徐睿知与金正贤，认为他们既然如此不敬业就不该继续在演艺圈发展。待到两人各自推出新作品后，想必又是另个考验。

（封图：Story J Company、金正贤IG@jhkim0405）

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