[影片教學]被跟蹤怎麼辦〜呼叫黑暗中的那道光：《海岸村恰恰恰》洪班長還有《請回答1997》尹允宰！

受到廣大觀眾喜愛的療癒好劇《海岸村恰恰恰》，上週劇情最後出現了尹惠珍下班路上遭人跟蹤，千鈞一髮之際出現了救星洪班長，甜蜜又粉紅的氛圍令人想起了《請回答1997》中，徐仁國所飾演的尹允宰也曾經這樣搭救過一個人走夜路的鄭恩地！



照片:tvN

上週末熱門韓劇《海岸村恰恰恰》的劇情正好停留在公辰出現了神秘黑衣人，而尹惠珍（申敏兒飾）在夜間下班的途中，感覺似乎被人跟蹤，不過看見眼前一道光，原來是洪班長（金宣虎飾）等在前面了，二話不說直衝過去撲向洪班長抱緊處理！（高甜劇照多來幾張！）雖然洪班長還摸不著頭緒，卻也從尹惠珍的行為上感受到她的害怕，除了要認真保護她之外，是否也能成為兩人戀情更進一步的轉機呢？





照片:tvN

資深韓劇迷一定不會忘記這個橋段同樣出現在《請回答1997》，男女主角定情名場面之一。成詩媛（鄭恩地飾）獨自晚歸的路上，感覺到有一個人跟蹤著她，緊張之餘她打了電話給家中的尹允宰（徐仁國飾）求救，其實當時距離家中還有點遠，尹允宰二話不說穿著拖鞋狂奔出門，即使中途受傷也不能耽誤時間，最後在跟蹤者就要靠近之際，尹允宰直接飛奔向成詩媛，讓後方的壞人只得站在原地，危機解除，在護送詩媛回家的路上，詩媛看著他跑的鞋子都掉了，全身是汗氣喘吁吁手臂又流著血的樣子，有點心疼，也成為兩人的感情上的大躍進。





照片:YT tvN D STUDIO影片截圖

預測下一集《海岸村恰恰恰》洪班長的確會護送尹惠珍回家，並且守在她家過夜，但隔日卻遇上惠珍的父母突然來訪，他只好脫口而出「我是惠珍的男朋友」！看來父親似乎有點反對這段戀情…期待週末新的一集啦！

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