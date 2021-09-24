[影片教学]被跟踪怎么办〜呼叫黑暗中的那道光：《海岸村恰恰恰》洪班长还有《请回答1997》尹允宰！

受到广大观众喜爱的疗愈好剧《海岸村恰恰恰》，上周剧情最后出现了尹惠珍下班路上遭人跟踪，千钧一发之际出现了救星洪班长，甜蜜又粉红的氛围令人想起了《请回答1997》中，徐仁国所饰演的尹允宰也曾经这样搭救过一个人走夜路的郑恩地！



照片:tvN

上周末热门韩剧《海岸村恰恰恰》的剧情正好停留在公辰出现了神秘黑衣人，而尹惠珍（申敏儿饰）在夜间下班的途中，感觉似乎被人跟踪，不过看见眼前一道光，原来是洪班长（金宣虎饰）等在前面了，二话不说直冲过去扑向洪班长抱紧处理！（高甜剧照多来几张！）虽然洪班长还摸不著头绪，却也从尹惠珍的行为上感受到她的害怕，除了要认真保护她之外，是否也能成为两人恋情更进一步的转机呢？





照片:tvN

资深韩剧迷一定不会忘记这个桥段同样出现在《请回答1997》，男女主角定情名场面之一。成诗媛（郑恩地饰）独自晚归的路上，感觉到有一个人跟踪著她，紧张之余她打了电话给家中的尹允宰（徐仁国饰）求救，其实当时距离家中还有点远，尹允宰二话不说穿著拖鞋狂奔出门，即使中途受伤也不能耽误时间，最后在跟踪者就要靠近之际，尹允宰直接飞奔向成诗媛，让后方的坏人只得站在原地，危机解除，在护送诗媛回家的路上，诗媛看著他跑的鞋子都掉了，全身是汗气喘吁吁手臂又流著血的样子，有点心疼，也成为两人的感情上的大跃进。





照片:YT tvN D STUDIO影片截图

预测下一集《海岸村恰恰恰》洪班长的确会护送尹惠珍回家，并且守在她家过夜，但隔日却遇上惠珍的父母突然来访，他只好脱口而出「我是惠珍的男朋友」！看来父亲似乎有点反对这段恋情…期待周末新的一集啦！

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻