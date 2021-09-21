《戀慕》新預告新劇照：「鄭司書」路雲教書魂不守舍，望著「俏世子」頻頻想起女人

太好奇這場古裝版師生戀了～小編也想要這樣的老師><

即將在10月11日登場，由KBS推出的新古裝劇《戀幕》，近日再釋出了第二支預告與新劇照，

（首支預告可見：‎《戀慕》預告：女扮男裝的世子朴恩斌與老師路雲命運般的唯美相遇‎）

《戀慕》講述身為龍鳳胎中的女孩而被拋棄的孩子，因為身為世孫的哥哥身亡，她女扮男裝取代哥哥成為世子，展開了一場神祕的宮廷愛情劇。由《又，吳海英》、《上變身情人》宋賢旭與李賢碩共同執導，編劇為《先熱情地打掃吧》韓熙政。



朴恩斌女扮男裝飾演世子「李輝」，路雲飾演世子的老師「鄭智雲司書」。二支預告改從老師的角度出發，呈現他看著世子頻頻出神，不知怎麼的一直把世子聯想成女人。



世子的臉龐、一舉一動都讓鄭司書難以移開目光，甚至心臟撲通撲通跳、嘴角忍不住上揚。



然而，世子用嚴肅的語氣打破他的幻想：「鄭司書，來不打起精神來嗎？」回神的鄭司書依舊陷在混亂之中，暗自揣想：「邸下，您究竟是誰？」



預告最後一幕停留在兩人靠近的危險距離，觀眾看著看著或許也感受到心臟撞擊了一下，更好奇且不禁幻想這對師生戀如何發展了吧？



▼《戀慕》二支預告



最新劇照也是出於同場景，雖然是靜止畫面，但表情相當生動。世子原來不苟言笑、老師本是優雅形象，但上起課來兩人卻露出另一面。老師做了什麼搞怪行為，讓世子忍不住感到荒唐呢？



兩人又為何如此靠近呢？雙人劇照可見老師自顧自的指著書本上的字，世子卻無比驚慌。



製作組透露男女主角李輝和鄭智雲的心動瞬間，將讓神祕的宮廷染上「青澀的悸動」，並希望大家能期待演員朴恩斌與路雲的默契。

《戀慕》將在下月11日起，每週一二（月火劇）晚間9點30分於KBS 2TV播出，好奇含有「女變男身宮廷版師生戀」的觀眾可別錯過。

（圖：KBS）

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