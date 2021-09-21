《恋慕》新预告新剧照：「郑司书」路云教书魂不守舍，望著「俏世子」频频想起女人

太好奇这场古装版师生恋了～小编也想要这样的老师><

即将在10月11日登场，由KBS推出的新古装剧《恋幕》，近日再释出了第二支预告与新剧照，

（首支预告可见：‎《恋慕》预告：女扮男装的世子朴恩斌与老师路云命运般的唯美相遇‎）

《恋慕》讲述身为龙凤胎中的女孩而被抛弃的孩子，因为身为世孙的哥哥身亡，她女扮男装取代哥哥成为世子，展开了一场神秘的宫廷爱情剧。由《又，吴海英》、《上变身情人》宋贤旭与李贤硕共同执导，编剧为《先热情地打扫吧》韩熙政。



朴恩斌女扮男装饰演世子「李辉」，路云饰演世子的老师「郑智云司书」。二支预告改从老师的角度出发，呈现他看著世子频频出神，不知怎么的一直把世子联想成女人。



世子的脸庞、一举一动都让郑司书难以移开目光，甚至心脏扑通扑通跳、嘴角忍不住上扬。



然而，世子用严肃的语气打破他的幻想：「郑司书，来不打起精神来吗？」回神的郑司书依旧陷在混乱之中，暗自揣想：「邸下，您究竟是谁？」



预告最后一幕停留在两人靠近的危险距离，观众看著看著或许也感受到心脏撞击了一下，更好奇且不禁幻想这对师生恋如何发展了吧？



▼《恋慕》二支预告



最新剧照也是出於同场景，虽然是静止画面，但表情相当生动。世子原来不苟言笑、老师本是优雅形象，但上起课来两人却露出另一面。老师做了什么搞怪行为，让世子忍不住感到荒唐呢？



两人又为何如此靠近呢？双人剧照可见老师自顾自的指著书本上的字，世子却无比惊慌。



制作组透露男女主角李辉和郑智云的心动瞬间，将让神秘的宫廷染上「青涩的悸动」，并希望大家能期待演员朴恩斌与路云的默契。

《恋慕》将在下月11日起，每周一二（月火剧）晚间9点30分於KBS 2TV播出，好奇含有「女变男身宫廷版师生恋」的观众可别错过。

（图：KBS）

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