《海岸村恰恰恰》金宣虎關鍵字問答專訪公開：「最愛吃辣炒年糕，連吃三餐沒問題」

最近因演出療癒好劇《海岸村恰恰恰》而讓所有女性觀眾們都非常喜愛的洪班長金宣虎，最近在平台官方YT上公開了一段關鍵字專訪，大聊自己的衝浪技巧還有他的個人魅力、最愛的食物。

影片中金宣虎用半語來進行各個關鍵字的訪談，他對觀眾們說：「真的好久不見了呢，很開心又有點緊張。」並且表示《海岸村恰恰恰》這部作品本身就是療癒，他覺得整個海岸村公辰的村民們都會帶給觀眾非常大的療癒效果。



而對於金宣虎在劇中的角色洪斗植洪班長，他說：「公辰洪班長，無論何時何地發生了什麼事情都會馬上跑去的洪班長。」劇中的他就是萬能工具人，加上熱心助人與帥氣外型，在村內人緣非常好。提到劇中女主角由申敏兒飾演的尹慧珍是「首爾來的小氣鬼」，不過卻是內心充滿了溫暖的一個人，他還故意以洪班長的立場說「不過就像現在這樣改變成很美的樣子很不錯，合格！」



《海岸村恰恰恰》劇中一開始就出現了洪班長衝浪的帥氣畫面，金宣虎笑著說自己因為這部作品的確有學習衝浪，說著還在訪談中直接做出動作來，部過沒多久他就直接改口，害羞地笑著說「大家請看畫面」，露出酒窩真是太可愛了。他也說拍攝時印象最深刻的一場戲就是躺在衝浪板上，沒有波浪襲來就這樣躺著，可以藉機思考很多事情。





問到金宣虎覺得自己的魅力為何？他笑著用手指出自己的迷人酒窩，那除此之外呢？他說感覺演員們的聲音都滿好聽的，所以他希望能夠用眼神展現演技，說著又開始現場示範了起來，沒幾秒鐘又害羞地遮住了臉，其實金宣虎的魅力就在這份害羞。金宣虎愛吃辣炒年糕，可以一天三餐都吃，他還透露最近的煩惱，就是他愛去的其中一間辣炒年糕店，因為被電視大幅報導，所以他現在都無法去了，有點難過。





還沒見識過洪班長金宣虎的魅力，一定要死守週末的療癒秘方《海岸村恰恰恰》。



照片：YT넷플릭스 코리아影片截圖

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