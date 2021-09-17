《海岸村恰恰恰》金宣虎关键字问答专访公开：「最爱吃辣炒年糕，连吃三餐没问题」

最近因演出疗愈好剧《海岸村恰恰恰》而让所有女性观众们都非常喜爱的洪班长金宣虎，最近在平台官方YT上公开了一段关键字专访，大聊自己的冲浪技巧还有他的个人魅力、最爱的食物。

影片中金宣虎用半语来进行各个关键字的访谈，他对观众们说：「真的好久不见了呢，很开心又有点紧张。」并且表示《海岸村恰恰恰》这部作品本身就是疗愈，他觉得整个海岸村公辰的村民们都会带给观众非常大的疗愈效果。



而对於金宣虎在剧中的角色洪斗植洪班长，他说：「公辰洪班长，无论何时何地发生了什么事情都会马上跑去的洪班长。」剧中的他就是万能工具人，加上热心助人与帅气外型，在村内人缘非常好。提到剧中女主角由申敏儿饰演的尹慧珍是「首尔来的小气鬼」，不过却是内心充满了温暖的一个人，他还故意以洪班长的立场说「不过就像现在这样改变成很美的样子很不错，合格！」



《海岸村恰恰恰》剧中一开始就出现了洪班长冲浪的帅气画面，金宣虎笑著说自己因为这部作品的确有学习冲浪，说著还在访谈中直接做出动作来，部过没多久他就直接改口，害羞地笑著说「大家请看画面」，露出酒窝真是太可爱了。他也说拍摄时印象最深刻的一场戏就是躺在冲浪板上，没有波浪袭来就这样躺著，可以藉机思考很多事情。





问到金宣虎觉得自己的魅力为何？他笑著用手指出自己的迷人酒窝，那除此之外呢？他说感觉演员们的声音都满好听的，所以他希望能够用眼神展现演技，说著又开始现场示范了起来，没几秒钟又害羞地遮住了脸，其实金宣虎的魅力就在这份害羞。金宣虎爱吃辣炒年糕，可以一天三餐都吃，他还透露最近的烦恼，就是他爱去的其中一间辣炒年糕店，因为被电视大幅报导，所以他现在都无法去了，有点难过。





还没见识过洪班长金宣虎的魅力，一定要死守周末的疗愈秘方《海岸村恰恰恰》。



照片：YT넷플릭스 코리아影片截图

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