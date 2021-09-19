BLACKPINK ROSÉ住的酒店要多少錢一晚呢！得知價格後的網民：又一Young & Rich的證明

BLACKPINK成員ROSÉ把年輕多金這個詞詮釋得淋漓盡致。

前幾天，ROSÉ通過個人IG賬號公佈了多張在酒店享受假日的照片，從裝潢來看這家酒店相當奢華。 最後ROSÉ還標識了酒店名稱，大家才知道原來她是在這家酒店享受閒暇時光啊。寬闊、奢華的客廳、休閒的室外泳池，每一樣都是頂級酒店的配置，有網民通過照片得出ROSÉ住的可是泳池別墅啊，於是大家又開始紛紛好奇這樣的泳池別墅住一晚要多少錢。



據悉這家酒店最貴的一套泳池別墅佔地面積有284坪，一晚價格為2000萬（韓幣，下同），138坪的泳池別墅一晚價格則為1000萬。 而這兩棟別墅之間有房間連接，可做整套使用，客人可以享受442坪的超大別墅。



知道價格的網友們驚呆了，紛紛留言稱：「不愧是Young And Rich代表」、「如果不是主辦方贊助的話，自己掏錢那就厲害了」、「我也想住一晚」等。

其實，ROSÉ和酒店很有緣分，BLACKPINK曾經是這家酒店的形象代言人，之前酒店巴士、外墻上都印著BLACKPINK的巨幅照片。



「首圖/內文圖：ig@roses_are_rosie」

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