BLACKPINK ROSÉ住的酒店要多少钱一晚呢！得知价格后的网民：又一Young & Rich的证明

BLACKPINK成员ROSÉ把年轻多金这个词诠释得淋漓尽致。

前几天，ROSÉ通过个人IG账号公布了多张在酒店享受假日的照片，从装潢来看这家酒店相当奢华。 最后ROSÉ还标识了酒店名称，大家才知道原来她是在这家酒店享受闲暇时光啊。宽阔、奢华的客厅、休闲的室外泳池，每一样都是顶级酒店的配置，有网民通过照片得出ROSÉ住的可是泳池别墅啊，於是大家又开始纷纷好奇这样的泳池别墅住一晚要多少钱。



据悉这家酒店最贵的一套泳池别墅占地面积有284坪，一晚价格为2000万（韩币，下同），138坪的泳池别墅一晚价格则为1000万。 而这两栋别墅之间有房间连接，可做整套使用，客人可以享受442坪的超大别墅。



知道价格的网友们惊呆了，纷纷留言称：「不愧是Young And Rich代表」、「如果不是主办方赞助的话，自己掏钱那就厉害了」、「我也想住一晚」等。

其实，ROSÉ和酒店很有缘分，BLACKPINK曾经是这家酒店的形象代言人，之前酒店巴士、外墙上都印著BLACKPINK的巨幅照片。



「首图/内文图：ig@roses_are_rosie」

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