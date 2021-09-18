【K社韓文小百科】韓國真的存在《魷魚遊戲》，玩得太瘋狂的話可能會掛彩！

Netflix的新劇《魷魚遊戲》勾起了不少韓國人對兒時遊戲的記憶。

《魷魚遊戲》由演技男神李政宰和朴海秀領銜主演，這是一場事關生死的生命遊戲，主要劇情描述456 位多半來自社會底層的玩家，受到神秘的邀請，挑戰競爭最終獲勝者可以贏得456 億獎金，不過輸家和中途離場的參賽者都會遭到刑罰。

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▲Netflix《魷魚遊戲》

劇情聽著這麼滲人，但「魷魚遊戲」其實是韓國的一項傳統遊戲，又叫「魷魚合戰」，很多學生在上學期間都玩過，對於場地要求較大，需要足夠的跑動空間。 之所以被叫「魷魚遊戲」是因為要在場地上畫上圓圈、三角形等圖形，看起來很像一條魷魚。遊戲分為攻擊方和守備方，守備方需要在限定的範圍內阻攔攻擊方。 攻擊方則需從「魷魚頭」（三角形）部位出發，沿著中間的狹窄小路向下方的四角形方位進軍，幹掉所有守備方人員之後再重新回到「魷魚頭」內，這就算攻擊方贏了。



▲NAVER BLOG截圖、Netflix《魷魚遊戲》

攻擊方每次只能走一步，守備方則需竭盡全力阻攔攻擊方。 當攻擊方移動一步之後，越來越靠近「魷魚身體部位」時，守備方就可以開展肉搏戰了，拉、扯、推、 搡、摔、踹......只要能把攻擊方推到界外就行，因此這個遊戲不僅需要體力還需要速度和耐力，中途的各類「廝殺」必不可少，還要有戰略規劃，如何把讓守備方全部OUT就是攻擊方最大的課題了。



▲Netflix《魷魚遊戲》

「首圖：Netflix《魷魚遊戲》」

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