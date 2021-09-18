【K社韩文小百科】韩国真的存在《鱿鱼游戏》，玩得太疯狂的话可能会挂彩！

Netflix的新剧《鱿鱼游戏》勾起了不少韩国人对儿时游戏的记忆。

《鱿鱼游戏》由演技男神李政宰和朴海秀领衔主演，这是一场事关生死的生命游戏，主要剧情描述456 位多半来自社会底层的玩家，受到神秘的邀请，挑战竞争最终获胜者可以赢得456 亿奖金，不过输家和中途离场的参赛者都会遭到刑罚。

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▲Netflix《鱿鱼游戏》

剧情听著这么渗人，但「鱿鱼游戏」其实是韩国的一项传统游戏，又叫「鱿鱼合战」，很多学生在上学期间都玩过，对於场地要求较大，需要足够的跑动空间。 之所以被叫「鱿鱼游戏」是因为要在场地上画上圆圈、三角形等图形，看起来很像一条鱿鱼。游戏分为攻击方和守备方，守备方需要在限定的范围内阻拦攻击方。 攻击方则需从「鱿鱼头」（三角形）部位出发，沿著中间的狭窄小路向下方的四角形方位进军，干掉所有守备方人员之后再重新回到「鱿鱼头」内，这就算攻击方赢了。



▲NAVER BLOG截图、Netflix《鱿鱼游戏》

攻击方每次只能走一步，守备方则需竭尽全力阻拦攻击方。 当攻击方移动一步之后，越来越靠近「鱿鱼身体部位」时，守备方就可以开展肉搏战了，拉、扯、推、 搡、摔、踹......只要能把攻击方推到界外就行，因此这个游戏不仅需要体力还需要速度和耐力，中途的各类「厮杀」必不可少，还要有战略规划，如何把让守备方全部OUT就是攻击方最大的课题了。



▲Netflix《鱿鱼游戏》

「首图：Netflix《鱿鱼游戏》」

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