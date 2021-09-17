【有片】引領新潮流的金宣虎魔性舞蹈！DinDin都來跳一下，大家學會了嗎～

大家的新晉韓劇老公金宣虎，大家看過他跳舞嗎？

金宣虎和申敏兒的新劇《海岸村恰恰恰》正在熱播中，金宣虎飾演發生任何事都會立刻出現解決問題的熱血洪班長，帥氣灑脫充滿魅力，讓不少觀眾淪陷！人紅劇紅的他自然逃不過廣告金主的眼睛，最近廣告接到手軟，成為業界內的新寵兒。



金宣虎日前為購物網站「11號街 」拍攝了新廣告，跳起魔性舞蹈。 嗯...... 看過《兩天一夜》的小夥伴們一定都知道，他可是「舞蹈黑洞」啊，曾經有網友評價他「動作都是對的，但怎麼看就不是舞蹈」。 這段「What's Up」動作極為簡單（小編覺得編舞老師肯定知道虎子的舞蹈實力，編得太難怕他不會，哈哈哈哈哈），側身抖動身體，頭部微微晃動，雙手跟著節奏自然擺動即可。 大家不要在意金宣虎跳得好不好，帥就行了！！！！



魔性舞蹈很快就掀起了模仿熱潮，DINDIN就挑戰了這第一段，還有很多網紅在tiktok上公開模仿影片，引來不少的點讚。



洗腦的旋律，簡單的舞蹈動作，大家學會了嗎？？其實金宣虎跳完之後尷尬到抓背，哈哈哈哈哈！



「首圖：YouTube@11번가 11TV」

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