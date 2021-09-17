【有片】引领新潮流的金宣虎魔性舞蹈！DinDin都来跳一下，大家学会了吗～

大家的新晋韩剧老公金宣虎，大家看过他跳舞吗？

金宣虎和申敏儿的新剧《海岸村恰恰恰》正在热播中，金宣虎饰演发生任何事都会立刻出现解决问题的热血洪班长，帅气洒脱充满魅力，让不少观众沦陷！人红剧红的他自然逃不过广告金主的眼睛，最近广告接到手软，成为业界内的新宠儿。



金宣虎日前为购物网站「11号街 」拍摄了新广告，跳起魔性舞蹈。 嗯...... 看过《两天一夜》的小伙伴们一定都知道，他可是「舞蹈黑洞」啊，曾经有网友评价他「动作都是对的，但怎么看就不是舞蹈」。 这段「What's Up」动作极为简单（小编觉得编舞老师肯定知道虎子的舞蹈实力，编得太难怕他不会，哈哈哈哈哈），侧身抖动身体，头部微微晃动，双手跟著节奏自然摆动即可。 大家不要在意金宣虎跳得好不好，帅就行了！！！！



魔性舞蹈很快就掀起了模仿热潮，DINDIN就挑战了这第一段，还有很多网红在tiktok上公开模仿影片，引来不少的点赞。



洗脑的旋律，简单的舞蹈动作，大家学会了吗？？其实金宣虎跳完之后尴尬到抓背，哈哈哈哈哈！



「首图：YouTube@11번가 11TV」

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