假如《機智醫生生活》第3季回歸的代價是要拆散4對CP裡的一對，你要怎麼選XD

《機智醫生生活》第3季，看來現在只可以幻想而已了...

《機智醫生生活2》播出到後期就有不少觀眾在關心這個問題了，申源浩PD已經明確表示暫無拍攝計劃，就連「機醫」主要片場「律帝醫院」攝影棚都都拆了，這一切全在說明「機醫3」離我們越來越遠了，至少在未來的2、3年內看不到，畢竟光「律帝醫院」就搭了1年，曹政奭、鄭敬淏、金大明、 柳演錫和田美都等幾位主演每位都是大忙人，湊齊他們的行程也不容易。



然而！！小編就是不死心啊，每天都在幻想萬一哪天就爆出「機醫3」的好消息了呢？ 小編有個特別「討人厭」的想法，假如讓「機醫3」回歸的代價是4對CP裡有一對要Bad Ending，大家會選哪對呢？

李翊晙（曹政奭 飾）&蔡頌和（田美都 飾）

從朋友變情侶，這對可是花費了20年的時間，中間男方還結過一次婚，好不容易在一起了，求放過他倆吧。



金雋婠（鄭敬淏 飾）&李翊純（郭善英 飾）

這對CP已經分過一次手了，害得wuli金教授天天魂不守舍，實在不忍心再看到他孤零零地看著其他好友出雙入對了。



安政源（柳演錫 飾）&張冬天（申鉉彬 飾）

沒有冬天的話涏援就要去當神父了，律帝醫院就少了一位救死扶傷的兒科醫生，絕對不可以！！！！！



楊碩亨（金大明 飾）&秋敏荷（安恩珍 飾）

「小熊」敏荷花了2季的時間才追到「大熊」教授，並且碩亨有過一次失敗的婚姻了，讓他們好好在一起吧。 況且只有wuli敏荷才能Hold住碩亨的媽媽啊，婆媳大戰拍個番外故事估計收視率都會很不錯。



綜上所述，小編覺得還是讓羽朱（金俊 飾）和莫奈Sad Ending的話比較划算，畢竟幼稚園的小朋友懂什麼叫愛情嗎？



「首圖/內文圖：tvN《機智醫生生活》」

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