假如《机智医生生活》第3季回归的代价是要拆散4对CP里的一对，你要怎么选XD

《机智医生生活》第3季，看来现在只可以幻想而已了...

《机智医生生活2》播出到后期就有不少观众在关心这个问题了，申源浩PD已经明确表示暂无拍摄计划，就连「机医」主要片场「律帝医院」摄影棚都都拆了，这一切全在说明「机医3」离我们越来越远了，至少在未来的2、3年内看不到，毕竟光「律帝医院」就搭了1年，曹政奭、郑敬淏、金大明、 柳演锡和田美都等几位主演每位都是大忙人，凑齐他们的行程也不容易。



然而！！小编就是不死心啊，每天都在幻想万一哪天就爆出「机医3」的好消息了呢？ 小编有个特别「讨人厌」的想法，假如让「机医3」回归的代价是4对CP里有一对要Bad Ending，大家会选哪对呢？

李翊晙（曹政奭 饰）&蔡颂和（田美都 饰）

从朋友变情侣，这对可是花费了20年的时间，中间男方还结过一次婚，好不容易在一起了，求放过他俩吧。



金隽婠（郑敬淏 饰）&李翊纯（郭善英 饰）

这对CP已经分过一次手了，害得wuli金教授天天魂不守舍，实在不忍心再看到他孤零零地看著其他好友出双入对了。



安政源（柳演锡 饰）&张冬天（申铉彬 饰）

没有冬天的话涏援就要去当神父了，律帝医院就少了一位救死扶伤的儿科医生，绝对不可以！！！！！



杨硕亨（金大明 饰）&秋敏荷（安恩珍 饰）

「小熊」敏荷花了2季的时间才追到「大熊」教授，并且硕亨有过一次失败的婚姻了，让他们好好在一起吧。 况且只有wuli敏荷才能Hold住硕亨的妈妈啊，婆媳大战拍个番外故事估计收视率都会很不错。



综上所述，小编觉得还是让羽朱（金俊 饰）和莫奈Sad Ending的话比较划算，毕竟幼稚园的小朋友懂什么叫爱情吗？



「首图/内文图：tvN《机智医生生活》」

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