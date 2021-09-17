今年的9月17日是什麼好日子啊，竟有4部新劇開播！大家會先看哪部呢～

9月17日，竟然有這麼多韓劇選在這天開播！

原本普普通通的9月17日，突然因為多部韓劇的開播而變得與眾不同。 這次的新劇題材類型豐富，部部都有看點哦！閒話少說，快來看看哪一部是你的心頭好吧？

金高銀×安普賢《柔美的細胞小將》

該劇改編自韓國超人氣同名網漫，通過女主角柔美腦中的細胞視角，來展示30+職場女性的故事。 簡介聽起來有些無聊，但是把腦細胞擬人化的敘事方式很新穎，加上和漫畫人設還原度超高的金高銀、安普賢的領銜主演，這部劇也是亮點滿滿。 從最近公開的預告等來看，真實世界和電腦特效相互穿插，一定會給觀眾帶來全新的觀感。



李政宰×朴海秀《魷魚遊戲》

Netflix又來拍韓劇了，居然還召集了李政宰和朴海秀這類頂級演技男神。「魷魚遊戲」其實是韓國傳統遊戲的一種，在圓形、正方形及三角形所組成近似於魷魚形狀的圖樣上，攻守方相互對峙。456位玩家大多數來自社會底層，他們受到神秘的邀請，挑戰競爭最終獲勝者可以贏得456 億獎金。不過輸家和中途離場的玩家都會遭到殘酷死刑。 乍一聽很有日劇《詐欺遊戲》的味道，雖然無法預測劇情的發展，但可以預見的是主角群肯定不會乖乖任幕後之人宰割？ 他們是反抗還是互相救贖，完全吊足了觀眾胃口！哦，對了，劇組已經透露《魷魚遊戲》的殘忍度、勁爆度、血腥度、驚悚度要比《Sweet Home》、《屍戰朝鮮》還要高。



南宮珉x朴河宣《黑色太陽》

相信不少人想要追是因為男主角南宮珉的體格變化，從瘦長型的幹練男變肩霸、肌肉男硬漢。 他這次變身也是為了完美詮釋精英特工的角色，該劇講述了身為國情院最強精英特工的男主角，在一年前失蹤，後來為了尋找讓自己墜入深淵的內部背叛者，又回歸到組織后所展開的故事。 最新消息就是第1、2集被判定為未成年不可觀看級別，加上南宮珉偶爾在個人IG中放出的血淋淋的片場照，小編覺得首播場面會非常血腥。 愛看硬漢、復仇、諜戰的小夥伴們千萬別錯過了。



李相侖x李荷妮《One the Woman》

有顏有錢有勢力，還是個火爆脾氣，看到不爽立刻懟回去，這是什麼神仙人設啊？ 與其委屈自己，故作溫柔大方，不如在被欺負、看不慣對方時直接罵回去。 這部戲的女主角就是這樣的。 她原本是個不良檢察官，因意外失去了記憶，機緣巧合之下又和長相相似的財閥家兒媳婦相遇，就此交換了身份。 真心好奇女主身份顛倒後的遭遇。



「首圖：各電視劇官方海報」

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