今年的9月17日是什么好日子啊，竟有4部新剧开播！大家会先看哪部呢～

9月17日，竟然有这么多韩剧选在这天开播！

原本普普通通的9月17日，突然因为多部韩剧的开播而变得与众不同。 这次的新剧题材类型丰富，部部都有看点哦！闲话少说，快来看看哪一部是你的心头好吧？

金高银×安普贤《柔美的细胞小将》

该剧改编自韩国超人气同名网漫，通过女主角柔美脑中的细胞视角，来展示30+职场女性的故事。 简介听起来有些无聊，但是把脑细胞拟人化的叙事方式很新颖，加上和漫画人设还原度超高的金高银、安普贤的领衔主演，这部剧也是亮点满满。 从最近公开的预告等来看，真实世界和电脑特效相互穿插，一定会给观众带来全新的观感。



李政宰×朴海秀《鱿鱼游戏》

Netflix又来拍韩剧了，居然还召集了李政宰和朴海秀这类顶级演技男神。「鱿鱼游戏」其实是韩国传统游戏的一种，在圆形、正方形及三角形所组成近似於鱿鱼形状的图样上，攻守方相互对峙。456位玩家大多数来自社会底层，他们受到神秘的邀请，挑战竞争最终获胜者可以赢得456 亿奖金。不过输家和中途离场的玩家都会遭到残酷死刑。 乍一听很有日剧《诈欺游戏》的味道，虽然无法预测剧情的发展，但可以预见的是主角群肯定不会乖乖任幕后之人宰割？ 他们是反抗还是互相救赎，完全吊足了观众胃口！哦，对了，剧组已经透露《鱿鱼游戏》的残忍度、劲爆度、血腥度、惊悚度要比《Sweet Home》、《尸战朝鲜》还要高。



南宫珉x朴河宣《黑色太阳》

相信不少人想要追是因为男主角南宫珉的体格变化，从瘦长型的干练男变肩霸、肌肉男硬汉。 他这次变身也是为了完美诠释精英特工的角色，该剧讲述了身为国情院最强精英特工的男主角，在一年前失踪，后来为了寻找让自己坠入深渊的内部背叛者，又回归到组织后所展开的故事。 最新消息就是第1、2集被判定为未成年不可观看级别，加上南宫珉偶尔在个人IG中放出的血淋淋的片场照，小编觉得首播场面会非常血腥。 爱看硬汉、复仇、谍战的小伙伴们千万别错过了。



李相仑x李荷妮《One the Woman》

有颜有钱有势力，还是个火爆脾气，看到不爽立刻怼回去，这是什么神仙人设啊？ 与其委屈自己，故作温柔大方，不如在被欺负、看不惯对方时直接骂回去。 这部戏的女主角就是这样的。 她原本是个不良检察官，因意外失去了记忆，机缘巧合之下又和长相相似的财阀家儿媳妇相遇，就此交换了身份。 真心好奇女主身份颠倒后的遭遇。



「首图：各电视剧官方海报」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻