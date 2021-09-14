李善彬、韓善伙、鄭恩地與崔始源《酒鬼都市女人們》海報公開，崔始源大鬍子搶走所有人目光啦！

又是「亂用臉」的例子XDD 崔始源與金希澈合照也太搞笑！！！

TVING原創劇《酒鬼都市女人們》今（14）日公開了兩款前導海報，「酒精」與「無酒精」版本，海報主角應是三位愛喝酒的女主角，但男主角崔始源卻成為觀眾注意的焦點。

《酒鬼都市女人們》改編自超人氣漫畫《酒鬼都市少女們》，講述三個女人一天到晚都在喝酒，以久為人生信念的日常故事。李善彬（李先彬）、韓善伙與鄭恩地分別飾演愛喝酒的女人「安昭熙」、「韓智妍」與「姜智久」，而崔始源飾演「姜北久」。

酒精版海報副標題寫著：「今日酒今日喝」，四位聚在一起暢快飲酒，李善彬、韓善伙與鄭恩地均舉著酒杯似乎在慶賀什麼，氣氛相當歡愉。令人莞爾的是，崔始源夾在其中似乎有些無奈，小心翼翼的舉著養樂多與她們乾杯。



而無酒精海報雖然沒有酒，卻寫著「正宗起承轉合均為酒的電視劇」。三位女主角抱在一起可以看出她們的好感情，到底是酒凝聚了她們，還是她們一起發展了喝酒的興趣呢？



《酒鬼都市女人們》這兩款海報公開後，網友的目光多放在崔始源身上：「是崔始源嗎？？？哇」、「還以為是哪位多毛演員呢，崔始源？」、「還以為是自然人呢，崔始源？」（留言來源）

崔始源一直以來無論在Super Junior或是愛豆界，顏值都很出眾，此次為戲留的鬍子比《她很漂亮》還誇張，「崩壞」的樣子確實很難不被注意。他還和近期燙成「紅貴賓頭」的隊友希澈留下歷史性(?)合影（兩人上月都已「改頭換面」）。



《酒鬼都市女人們》將在10月於平台TVING獨家公開，此為鄭恩地睽違3年的戲劇作品，因此也特別受粉絲與觀眾期待。



（圖：TVING）

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