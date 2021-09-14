李善彬、韩善伙、郑恩地与崔始源《酒鬼都市女人们》海报公开，崔始源大胡子抢走所有人目光啦！

又是「乱用脸」的例子XDD 崔始源与金希澈合照也太搞笑！！！

TVING原创剧《酒鬼都市女人们》今（14）日公开了两款前导海报，「酒精」与「无酒精」版本，海报主角应是三位爱喝酒的女主角，但男主角崔始源却成为观众注意的焦点。

《酒鬼都市女人们》改编自超人气漫画《酒鬼都市少女们》，讲述三个女人一天到晚都在喝酒，以久为人生信念的日常故事。李善彬（李先彬）、韩善伙与郑恩地分别饰演爱喝酒的女人「安昭熙」、「韩智妍」与「姜智久」，而崔始源饰演「姜北久」。

酒精版海报副标题写著：「今日酒今日喝」，四位聚在一起畅快饮酒，李善彬、韩善伙与郑恩地均举著酒杯似乎在庆贺什么，气氛相当欢愉。令人莞尔的是，崔始源夹在其中似乎有些无奈，小心翼翼的举著养乐多与她们干杯。



而无酒精海报虽然没有酒，却写著「正宗起承转合均为酒的电视剧」。三位女主角抱在一起可以看出她们的好感情，到底是酒凝聚了她们，还是她们一起发展了喝酒的兴趣呢？



《酒鬼都市女人们》这两款海报公开后，网友的目光多放在崔始源身上：「是崔始源吗？？？哇」、「还以为是哪位多毛演员呢，崔始源？」、「还以为是自然人呢，崔始源？」（留言来源）

崔始源一直以来无论在Super Junior或是爱豆界，颜值都很出众，此次为戏留的胡子比《她很漂亮》还夸张，「崩坏」的样子确实很难不被注意。他还和近期烫成「红贵宾头」的队友希澈留下历史性(?)合影（两人上月都已「改头换面」）。



《酒鬼都市女人们》将在10月於平台TVING独家公开，此为郑恩地睽违3年的戏剧作品，因此也特别受粉丝与观众期待。



（图：TVING）

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