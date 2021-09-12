《Signal》《屍戰朝鮮》金銀姬編劇私下超風趣！毫不藏私想像力秘訣：結婚、多用腳、保持疑心

《家師父一體》實用(?)又好笑的一集！喜歡金銀姬編劇的觀眾別錯過了！

《家師父一體》最新迎接的師父是寫過《Sign》、《幽靈》、《Signal信號》、《屍戰朝鮮》名品編劇金銀姬，私下的她相當健談風趣，傳授弟子們「如何創造想像力」，內容實用又有趣XD

結婚會創造驚悚劇大家

金銀姬編劇的丈夫也是在演藝圈頗有成就的張恆俊導演（另譯張抗俊），電影、電視劇與綜藝節目的導演與編劇均有涉獵，也許是因為都在同個圈子，這對夫妻在螢光幕前的話題總離不開彼此，妙語經常引起話題。例如：



金銀姬本來是聊純情漫畫對自己的影響，卻不時扯開話題聊到張恆俊。梁世炯問她：「張恆俊導演說『培養金銀姬做作家想像力的人是我』，同意嗎？」她並未反駁，說兩人透過「酒」聊了很多。

金銀姬小時候很喜歡純情漫畫，對接吻場面有期待與想像，然而她的作品卻幾乎沒有吻戲，她苦惱的說：「感覺在劇裡（指類型劇）加入吻戲怪怪的，還是嘗試去寫但寫不太出來。」梁世炯此時又開口：「是從妳結婚後，才開始寫殺戮這種情節的嗎？」金銀姬想了一下，點頭如搗蒜：「這麼一說好像是啊！是他養大我的啊！」



比起腦袋要用腳跑來寫劇本

金銀姬說自己會將想像力與現實結合，會特地訪問各專業的老師或是翻閱書籍，例如《Sign》找了真正的法醫河弘日諮詢，《屍戰朝鮮》翻閱了朝鮮時代留下的典籍，因此「腳」更重要。金銀姬也強調了「臀部」很重要，因為得長期坐在桌前寫劇本。



金銀姬如此寫出來的劇本，和別人不一樣的是，特別鉅細靡遺，場所、動作的描述都相當細緻。金銀姬當場編了漫畫店命案，李昇基對此嘖嘖稱奇，金銀姬神來一筆對他說：「結一次婚吧！」笑翻所有人。



保持懷疑心與膽小的心

對於創作者來說，疑心（好奇心）是必備的，但金銀姬更強調了「膽小」，專寫驚悚題材的金銀姬竟然相當膽小！？金銀姬說：「膽小的人反而寫得更好，我很膽小，因為膽小所以很清楚哪個要素很恐怖，更能掌握。」（節目組很壞心的先釋出了編劇嚇到花容失色的畫面XD）



後續與河弘日法醫談到職業病時，金銀姬說自己看愛情劇會想：「好可惜，剛剛那個場面應該要死一個人的！」也認為「兩個人結婚一定是看上錢」，自己在婚姻裡也時時保持疑心：「張恆俊為何突然對我那麼好？」再次引發笑聲。



今晚播出的《家師父一體》，弟子們要繼續跟著師父金銀姬拜訪她的取材來源，張恆俊導演就是其中之一XD 喜歡金銀姬編劇或其作品的觀眾別錯過了，能聽到編劇與丈夫的生活趣事，還能聽到各個作品編寫的內幕！

（圖：《家師父一體》@黃VIU 截圖）

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