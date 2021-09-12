《Signal》《尸战朝鲜》金银姬编剧私下超风趣！毫不藏私想像力秘诀：结婚、多用脚、保持疑心

《家师父一体》实用(?)又好笑的一集！喜欢金银姬编剧的观众别错过了！

《家师父一体》最新迎接的师父是写过《Sign》、《幽灵》、《Signal信号》、《尸战朝鲜》名品编剧金银姬，私下的她相当健谈风趣，传授弟子们「如何创造想像力」，内容实用又有趣XD

结婚会创造惊悚剧大家

金银姬编剧的丈夫也是在演艺圈颇有成就的张恒俊导演（另译张抗俊），电影、电视剧与综艺节目的导演与编剧均有涉猎，也许是因为都在同个圈子，这对夫妻在萤光幕前的话题总离不开彼此，妙语经常引起话题。例如：



金银姬本来是聊纯情漫画对自己的影响，却不时扯开话题聊到张恒俊。梁世炯问她：「张恒俊导演说『培养金银姬做作家想像力的人是我』，同意吗？」她并未反驳，说两人透过「酒」聊了很多。

金银姬小时候很喜欢纯情漫画，对接吻场面有期待与想像，然而她的作品却几乎没有吻戏，她苦恼的说：「感觉在剧里（指类型剧）加入吻戏怪怪的，还是尝试去写但写不太出来。」梁世炯此时又开口：「是从你结婚后，才开始写杀戮这种情节的吗？」金银姬想了一下，点头如捣蒜：「这么一说好像是啊！是他养大我的啊！」



比起脑袋要用脚跑来写剧本

金银姬说自己会将想像力与现实结合，会特地访问各专业的老师或是翻阅书籍，例如《Sign》找了真正的法医河弘日谘询，《尸战朝鲜》翻阅了朝鲜时代留下的典籍，因此「脚」更重要。金银姬也强调了「臀部」很重要，因为得长期坐在桌前写剧本。



金银姬如此写出来的剧本，和别人不一样的是，特别巨细靡遗，场所、动作的描述都相当细致。金银姬当场编了漫画店命案，李升基对此啧啧称奇，金银姬神来一笔对他说：「结一次婚吧！」笑翻所有人。



保持怀疑心与胆小的心

对於创作者来说，疑心（好奇心）是必备的，但金银姬更强调了「胆小」，专写惊悚题材的金银姬竟然相当胆小！？金银姬说：「胆小的人反而写得更好，我很胆小，因为胆小所以很清楚哪个要素很恐怖，更能掌握。」（节目组很坏心的先释出了编剧吓到花容失色的画面XD）



后续与河弘日法医谈到职业病时，金银姬说自己看爱情剧会想：「好可惜，刚刚那个场面应该要死一个人的！」也认为「两个人结婚一定是看上钱」，自己在婚姻里也时时保持疑心：「张恒俊为何突然对我那么好？」再次引发笑声。



今晚播出的《家师父一体》，弟子们要继续跟著师父金银姬拜访她的取材来源，张恒俊导演就是其中之一XD 喜欢金银姬编剧或其作品的观众别错过了，能听到编剧与丈夫的生活趣事，还能听到各个作品编写的内幕！

（图：《家师父一体》@黄VIU 截图）

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